Cevdet Yılmaz, 2025 Bütçe Kanunu Teklifi'ni Komisyon'a getirdi

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi hakkında bilgi vererek; 227 kamu idaresinin bütçesinin yer aldığı giderlerin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerin ise 12 trilyon 800 milyar 300 bin lira olacağı aktarmıştı.

Cevdet Yılmaz, bugün de daha önceden ilan ettiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 bütçe kanunu teklifinin sunumu gerçekleştiriyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ MARATONU BAŞLADI

Böylece bütçe görüşmeleri maratonu, TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'na bugün yapılan sunum ile resmen başladı.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi; AK Parti hükümetlerinin 23'üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ise 7'nci bütçesi olacak.

MECLİS'İN 2025 YILI BÜTÇE GÖRÜŞME TAKVİMİ

- Komisyonda 30 Ekim'de bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak, bakanlık ve kurumların 2025 yılı bütçe görüşmeleri, 29 Kasım Cuma günü tamamlanacak.

- Bütçe, Komisyon müzakerelerinin ardından aralık ayı başında TBMM Genel Kurulu'na gelecek.

Komisyonda, kamu idarelerinin 2025 yılı bütçelerinin görüşme takvimi şöyle:

31 Ekim Perşembe: TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay

5 Kasım Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı

6 Kasım Çarşamba: Tarım ve Orman Bakanlığı

7 Kasım Perşembe: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

8 Kasım Cuma: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

12 Kasım Salı: Ticaret Bakanlığı

13 Kasım Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

14 Kasım Perşembe: Milli Eğitim Bakanlığı

15 Kasım Cuma: Hazine ve Maliye Bakanlığı

18 Kasım Pazartesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

19 Kasım Salı: Sağlık Bakanlığı

20 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı

21 Kasım Perşembe: Dışişleri Bakanlığı

22 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı

25 Kasım Pazartesi: Milli Savunma Bakanlığı

26 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

27 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

28 Kasım Perşembe: Adalet Bakanlığı

29 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı

Ayrıca bu tarihte Komisyon'da, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de ele alınacak.

Komisyon'daki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2025 yılı bütçesinin, aralık başında TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

ZİYARETÇİ YASAĞI

Görüşmeler boyunca Meclis'e misafir alınmayacak, partiler grup toplantılarına ara verecek.

ÇALIŞMALAR SAAT 10.00'DA BAŞLAYACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu idarelerinin bütçelerini görüşmeye, her gün saat 10.00'da başlayacak ve günlük programın bitimine kadar çalışacak.