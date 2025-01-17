Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon bu yıl da sürecek

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 27,07'den yüzde 27,05'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 24 ay sonrası için yüzde 18,47'den yüzde 17,72'ye indi.

"DEZENFLASYON BU YIL DA SÜRECEK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Programımız sonuç verdikçe beklentilerdeki iyileşmenin güçlenmesini ve program hedeflerimizle daha uyumlu hale gelmesini öngörüyoruz." diyerek açıklanan veriye ilişkin şu açıklamda bulundu:

Enflasyon ile kararlı ve bütüncül politikalarla mücadele etmeyi öngören programımız meyvelerini vermeye devam ediyor. Enflasyonda iyileşen beklentiler programa güvenin arttığını ve geçen yıl haziranda başlayan dezenflasyonun bu yıl da süreceğini gösteriyor.

Programımız sonuç verdikçe beklentilerdeki iyileşmenin güçlenmesini ve program hedeflerimizle daha uyumlu hale gelmesini öngörüyoruz.

"REZERVLER 160 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE"