Cevdet Yılmaz, Giresun'da yapılacak EKK toplantısının gündemini aktardı

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yılmaz, burada emekli bayram ikramiyelerinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna da yanıt verdi.

Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) Giresun'da gerçekleştireceği programda istişarelerde bulunacağını belirtti.

EKK'NIN GÜNDEMİ SORULDU

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gündemine ilişkin bir soru üzerine Yılmaz, bölgelerdeki aktörleri bir araya getirip, istişareler yapacaklarını anlattı.

"MAKRO EKONOMİLERDEKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK"

Giresun'da gerçekleştirecekleri programda, oradaki aktörlerle istişarelerde bulunacaklarını ifade eden Yılmaz, "Bu vesileyle bakanlarımızla diğer konuları da Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak değerlendireceğiz. Özellikle makro ekonomideki gelişmeleri değerlendirme imkanımız olacak." dedi.

"BÖLGESEL KALKINMA TOPLANTISI"

Yılmaz, emekli bayram ikramiyelerinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna karşılık da Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda genel ekonomi politikalarının görüşüldüğüne işaret etti, gerçekleştirilecek toplantının ise bölgesel kalkınma toplantısı olacağını söyledi.

TOPLANTI 21 ŞUBAT'TA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce emeklilere bayram ikramiyesinde yapılacak düzenlemenin, 21 Şubat'ta Giresun'da gerçekleşecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ele alınacağını duyurmuştu.

EKK BÖLGE TOPLANTILARININ ÜÇÜNCÜSÜ GİRESUN'DA OLACAK

EKK bölge toplantılarının üçüncüsü cuma günü Giresun'da gerçekleştirecek. Toplantıda, ekonomiye ilişkin gelişmeler değerlendirilecek.

Yeni bölge projeleri kapsamında EKK'nın ilk toplantısı Şanlıurfa'da, ikincisi Konya'da gerçekleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, GAP, DAP, KOP ve DOKAP projeleriyle topyekün kalkınmayı artırmayı hedeflediklerini belirterek, EKK toplantılarının Konya, Giresun ve Erzurum gibi farklı şehirlerde yapılacağını duyurmuştu.

YENİ EYLEM PLANI AÇIKLANACAK

Yeni DOKAP Eylem Planı cuma günü, Giresun'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve EKK üyesi bakanların katıldığı programla kamuoyuyla paylaşılacak.

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