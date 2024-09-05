Cevdet Yılmaz'dan OVP kapsamında döviz kuru değerlendirmesi Türkiye'nin dalgalı kur rejimini uyguladığının altını çizen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, herhangi bir kur tahmini ve hedeflerinin olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi

Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı.

OVP'de büyüme tahmini yüzde 4'ten yüzde 3,5'e indi.

2024'te yüzde 33 olan enflasyon beklentisi 41,5'e, 2025'te 15,2'den 17'5'e, 2026'da 8,5'ten 9,7'ye yükseltildi.

2027 için de yüzde 7'lik enflasyon tahmini yapılan toplantıda birçok veri için tahmin ve beklentiler gündeme gelirken Yılmaz'a, soru-cevap kısmında döviz kurunun geleceği de soruldu.

"KUR HEDEFİMİZ DE TAHMİNİMİZ DE YOK"

Türkiye'nin dalgalı kur rejimini uyguladığını ve bir kur hedefinin olmadığını söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Dalgalı kur rejiminde ne bir kur tahminimiz var ne bir kur hedefimiz var ne de böyle bir irademiz söz konusu. Kuru esas belirleyecek olan piyasadaki arz ve taleptir."