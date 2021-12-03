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    Çiftçilere 138.3 milyon liralık destek ödemesi başladı

    Bakan Pakdemirli, ödemelerle ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, "Hayırlı, bereketli olsun" notunu düştü.
    • AA
    • 03.12.2021 - 16:47
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    Çiftçilere 138.3 milyon liralık destek ödemesi başladı

    Çiftçilere destek ödemeleri başladı.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından duyuru yaptı.

    ÇİFÇİLERE DESTEK ÖDEMESİ

    Bakan Pakdemirli, 138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını kaydetti.

    Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

    "HAYIRLI, BEREKETLİ OLSUN"

    "138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları Desteği kapsamında 90 milyon 540 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin lira, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin lira, Hububat, Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 4 milyon 885 bin lira aktarılacak. Hayırlı, bereketli olsun."

    Çiftçilere 138.3 milyon liralık destek ödemesi başladı #1

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