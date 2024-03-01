Çiftçilere 9 milyar lira mazot ve gübre destek ödemesi bugün yapılıyor
AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 liralık desteğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.

"Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak"

Yumaklı, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)