Çiftçilere 9 milyar lira mazot ve gübre destek ödemesi bugün yapılıyor

AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Bakan Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 liralık desteğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.
"Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak"
Yumaklı, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak.
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