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Çiftçilere 9 milyar lira mazot ve gübre destek ödemesi bugün yapılıyor

Çiftçilere 9 milyar lira mazot ve gübre destek ödemesi bugün yapılıyor Tarım ve Orman Bakanlığı tarım ve hayvancılığı desteklemek için çiftçilerin hesaplarına belirli dönemlerde para aktarmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bugün yapılacak desteğe ilişkin bilgi paylaştı.