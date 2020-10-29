Dolar
8.2873
0.3718%
Euro
9.754
1.0023%
Altın
1883.15
0.326%
Borsa
1126.99
-2.2244%
G. Altın
502.326
0.7654%
Bitcoin
111247.64
0.9132%
EXEN Coin
10.95
0.36%
17ºC
İstanbul
Sağanak yağış 17 C

    Çiğ süt destek prim ödemeleri 3 ay erkene alındı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çektiklerini duyurdu.
    • İHA
    • 29.10.2020 - 08:41
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 08:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çiğ süt destek prim ödemeleri 3 ay erkene alındı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Süt üreticilerimize müjde... 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çekerek temmuz, ağustos ve eylül ayları içinde gerçekleştireceğiz.” açıklamasını yaptı.

    TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARINA AİT DESTEKLER, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADAN İTİBAREN ÖDENİYOR

    Bakanı Bekir Pakdemirli, paylaşımında ilk etapta temmuz ve ağustos aylarına ait destekleri önümüzdeki haftadan itibaren ödeneceğini belirterek “Üreticimize hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

    Çiğ süt destek prim ödemeleri 3 ay erkene alındı #1

    Görüş Bildir