Çin, Rus petrolünü büyük indirimlerle satın alıyor

Yaptırımlardan kaçınmak isteyen Pekin yönetiminin, Rus petrolü için farklı bir yönteme başvurduğu ortaya çıktı.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan petrol alımlarını askıya almaya başladı.

Diğer taraftan bu ülkeler, Moskova yönetimine potansiyel ambargoları tartışmaya devam ediyor.

Rusya'dan indirimli petrol

Çin'in, böyle bir dönemde "tedbirli bir şekilde" Rus petrolünü büyük indirimlerle satın aldığı ortaya çıktı.

Financial Times'ın haberine göre, Shandong merkezli bağımsız bir rafineri yetkilisi, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana, ABD yaptırımlarından etkilenmemek için Rus petrol tedarikçileriyle yapılan anlaşmaların duyurulmadığını söyledi.

"Ucuz Rus petrolüne erişmek için..."

Söz konusu Çin rafinerisinin, Rus ham petrolü için satın alma kotasının bir kısmını devlete ait emtia ticaret şirketlerinden devraldığı belirtiliyor.

Haberde, "Çin'in bağımsız rafinerilerinden yapılan alımlar, bazı ithalatçıların ucuz Rus petrolüne erişmek için geleneksel yolları nasıl atladığını ortaya koyuyor." denildi.

Asya'ya sevkiyat için anlaşmalar yapıldı

Gemi komisyoncuları ve operatörlerin, her biri 2 milyon varile kadar ham petrol taşıma kapasitesine sahip en az altı süper tankerin, Avrupa'daki Rus Ural ham petrolünü Asya'ya sevk etmek üzere anlaşmalar yaptığı ifade edildi.

Sevkiyatın çoğunlukla Çin'e ama aynı zamanda Hindistan'a da yapıldığı kaydedildi.

Batı'nın petrol ambargosu

ABD ve İngiltere, Rus petrolünü yasaklarken, Avrupa Birliği (AB) yeni kısıtlamalar getirme konusunda görüşmelerde bulunuyor.

15 Mayıs'tan itibaren AB ve İsviçre merkezli emtia tüccarlarına, dünyanın başka hiçbir yerinde Rosneft varilleri satmalarına izin verilmeyecek.

"Çin'in satılmayan varilleri alacağı beklentileri artırıyor"

Diğer taraftan birçok batılı şirket, Rusya'nın ihracat ürünlerini satın almak için gereken sigorta, nakliye veya finansmanı güvence altına almak üzere mücadele veriyor.

Haberin devamında, "Bu da enerjiye aç Çin'in devreye girip satılmayan varilleri alacağı beklentilerini artırıyor." ifadesi kullanıldı.