Çin'de buluştular! ABD ve Çin'in ekonomik yakınlaşması sürüyor Dünyanın iki dev ekonomi devinin sürtüşmeleri küresel ekonomiye zarar vermişti. Şimdi ABD ve Çin'in arasında başlayan uzlaşma çalışmaları dünyaca yakından takip ediliyor.

AA

ABD ve Çin, Ekonomik Çalışma Grubu'nun iki gün süren üçüncü toplantısı yapıldı.

ABD ve Çin, ekonomik zorluklar ve bunlara karşı işbirliğini görüşmek üzere Çin'de bir araya geldi.

Toplantı ile ilgili yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerin, Çin'in sanayi politikası uygulamaları ve kapasite fazlası ile bunun ABD'li işçiler ve firmalar üzerindeki etkisi dahil olmak üzere endişe veren konuların dile getirildiği belirtildi.

2024'teki ilk toplantı

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 5-6 Şubat'ta düzenlenen toplantının, Ekonomik Çalışma Grubu'nun 2024'teki ilk toplantısı olduğu ve ilk kez Çin'de yapıldığı bildirildi.

Üst düzey yetkililer görüştü

Açıklamada, iki gün süren toplantıya ABD Hazine Bakanlığı ve Çin Maliye Bakanlığından üst düzey yetkililerin katıldığı aktarıldı.

Ortak zorluklar üzerinde işbirliği yapılacak

Yurt içi makroekonomik görünümlere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, düşük gelirli ve gelişmekte olan ekonomilerdeki borç sorunları gibi ortak zorluklar üzerinde işbirliği yapılmasına ilişkin görüşmelerin yapıldığı kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)