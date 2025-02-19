DHA

Çinli bir otomobil firmasının Samsun’a yatırım yapacağıyla ilgili haberler üzerine Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı Osman Öğüten, “Böyle bir fabrika yatırımı, Samsun için ciddi gelecek projeksiyonu hazırlayacaktır.” dedi.

Çinli bir otomobil firması tarafından Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki yeni Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapacağı belirtildi.

1 milyon 500 bin metrekarelik alana kurulması planlanan fabrikada yaklaşık 25 bin kişinin istihdam edileceği ifade edildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı Osman Öğüten, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da önderliğinde Samsun’da bir dönüşüm hareketi başlamıştır. Samsun bu konuyla alakalı bütün sınırlarını zorlayarak üstüne düşen vazifeyi yerine getiriyor.” dedi.

"YATIRIM SAMSUN İÇİN CİDDİ GELECEK PROJEKSİYONU HAZIRLAYACAK"

Yapılacak fabrikanın Samsun için çok fazla katma değer kazandıracağını belirten Öğüten, “Yapılacak bu yatırım ile istihdam sağlamak adına mevcutta ihtiyaç olan nitelikli insan kaynağını ve gelecek yatırımlar ile birlikte ihtiyaç olacak insan kaynaklarını sağlamak amaçlı, birtakım çalışmalar yürütüyoruz. Teknopark, Ticaret ve Sanayi Odası ile MUSİAD olarak, tasarım kabiliyetine sahip insan kaynağı havuzunu oluşturabilmek için Otomobil Tasarım Yarışması düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Böyle bir fabrika yatırımı, Samsun için ciddi gelecek projeksiyonu hazırlayacaktır. Samsun’un Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizin kalkınmasında yeniden öncü şehir olması için tüm imkanlarımızla gayret göstereceğiz.” diye konuştu.

SAMSUNLULAR OTOMOBİL FABRİKASI KURULMASINA OLUMLU YAKLAŞIYOR

Vatandaşlar da kurulacak fabrikanın kentteki istihdama büyük katkı sağlayacağını savundu.

Hüseyin Serdaroğlu, “Samsun’a otomobil fabrikası kurulması çok olumlu bir gelişme. İşsizlik yaşayan insanlar için de çok iyi olur diye düşünüyorum. Böyle bir fabrikanın kurulmasını gerçekten çok olumlu buluyorum.” dedi.

Meryem Ünsal ise, “Bir otomotiv fabrikasının Samsun’a kurulması gerçekten çok güzel. Gençlerimiz ve işsizlik sorunu yaşayan insanlarımız burada çalışabilir. Okullardan mezun olup iş bulamayan çocuklarımız için de çok iyi olur." diye konuştu.

Hüseyin Mumcu da, “Bu Samsun için çok iyi bir gelişme. Çin’den de fazla sayıda çalışanın geleceğini de söylediler. Bu fabrikanın kurulması için çalışan herkesi tebrik ediyorum. İnşallah problemsiz şekilde bu fabrika olur. Bu durumu gerçekten çok olumlu buluyorum.” dedi.