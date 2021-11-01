Çukurova Bölgesel Havalimanı 29 Ekim 2022'de açılacak

Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı olarak tanımlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın inşaatında altyapının yüzde 99’u, üstyapının da yüzde 42’si tamamlandı.

Türkiye'nin ulaşım ağında önemli yatırımlar devam ediyor.

Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere büyük katkı sağlaması beklenen Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın inşaatında altyapının yüzde 99’u, üstyapının da yüzde 42’si tamamlandı.

Bittiğinde Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı olacak inşaatın yüklenicisi olan Kozuva Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, çalışmalara ilişkin olarak “Cumhuriyet Bayramımızın 99’uncu yıl dönümünde havalimanını açmayı hedefliyoruz. 29 Ekim 2022 hedefimiz.” dedi.

HAVALİMANI İNŞAATI MERSİN VE TARSUS ARASINDA

Mersinlilerin uzun süredir tamamlanmasını beklediği Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda çalışmalar hızla sürüyor. Mersin’in Tarsus ilçesinde inşası devam eden havalimanı tamamlandığında hem yolcu hem kargo taşımacılığına hizmet edecek.

İSTİHDAMI DESTEKLEYECEK

Çukurova bölgesine ihracat ve turizm alanlarında büyük katkı sağlaması hedeflenen havalimanı, istihdam açısından da bölgeyi besleyecek. Projenin sadece bu bölge için minimum 3 bin 500-4 bin kişilik istihdam sağlayacağı düşünülüyor.

Şu anda inşaatta iki vardiya olarak 500 kişiyle çalışılıyor. Bu sayının 1.100'e çıkartılması ve havalimanı bittikten sonra yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.

HEDEFLENEN YILLIK YOLCU SAYSI 12 MİLYON

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yıllık hedeflediği yolcu sayısı 12 milyon. Yatırım tamamlandıktan sonra şirket işletme süresi boyunca devlete toplam 297 milyon 100 bin euro kira bedeli ödeyecek.

“ALTYAPININ YÜZDE 99’U, ÜSTYAPININ YÜZDE 42’Sİ BİTTİ”

Süleyman Kozuva, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatındaki son durumu ve hedeflerini “Şu anda altyapıda yüzde 99’lardayız, bitmek üzere, sadece ışıklandırmalar kaldı. Üstyapıda da yüzde 42’deyiz.” diye aktardı.

“TÜRKİYE’DE KARGODA İKİNCİ BÜYÜK ‘HUB’ OLACAK”

Havalimanı tamamlanıp hizmete girdiğinde Türkiye’nin çok şey kazanacağına dikkat çeken Kozuva; özellikle de Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye başta olmak üzere Çukurova bölgesine katkısının çok büyük olacağını vurguladı.

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın, özellikle kargoda çok büyük bir havalimanı olacağının altını çizen Kozuva, “Belki de Türkiye’de kargoda ikinci büyük ‘hub’ olacak. Buradan Orta Doğu ülkelerine açılan kapı olacak. O yüzden bu havalimanının bu bölgeye çok büyük şeyler katacağından eminim. Bu konuyu Cumhurbaşkanımız da Ulaştırma Bakanımız da her zaman dile getiriyorlar. Bu vesileyle bu bölgeye bu havalimanını yaptırdıkları ve şirketimize güvendikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK HAVALİMANI OLACAK”

Havalimanının başlıca iki hedefinin turizm ve kargo olduğunu ifade eden Kozuva, özellikle bölgedeki tarımsal faaliyetlerin ihracatında önemli bir rol üstleneceğini söyledi. Turizme de katkının çok büyük olacağını vurgulayan Kozuva, “Havalimanı olduğu müddetçe yaklaşık 5 yıl içinde gelen turist sayısını ikiye değil, en azından 10’a katlayacağını düşünüyorum; çünkü yurt dışından bir insan geldiği zaman ülkesinden direkt uçabileceği bir havalimanı varsa turizm olan bir yerde ulaşım çok daha rahat oluyor, rahat olduğu için de tercih sebebi oluyor. Burası da inşallah Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı olacak. İnşallah çok büyük katkısı olacak, inanıyoruz buna.” şeklinde konuştu.

“TAM OLMASI GEREKEN YERDE BİR HAVALİMANI”

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yapıldığı yerin de isabetli bir seçim olduğunu belirten Kozuva, havalimanından Mersin’in 45 kilometre, Adana’nın 35 kilometre, Tarsus’un 10 kilometre mesafede olduğunu söyleyerek, “Bana göre olması gereken yerde yapılan bir havalimanı. Hem Mersin’den hem Adana’dan bağlantı yolları var. Ayrıca, Mersin’de çok büyük bir limanımız var, o limandan buraya tren yolumuz da geliyor. Bence tam olması gereken yerde bir havalimanı olmuş.” şeklinde konuştu.

“29 EKİM 2022 HEDEFİMİZ”

Birinci ve ikinci etabın tamamı ile üçüncü etabı kısmi bölümünün açılışı için 2022’nin dördüncü çeyreğini işaret eden Kozuva, hedeflerini şu cümlelerle açıkladı:

“İnşallah Cumhuriyet Bayramımızın 99’uncu yıl dönümünde havalimanını açmayı hedefliyoruz. 99’uncu yıl dönümümüzde açabilirsek bizim için büyük bir mutluluk olacak. 29 Ekim 2022 hedefimiz. İnşallah gecikme yaşamadığımız müddetçe biz Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözleri tutmuş olacağız.”