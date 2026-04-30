Londra'da gündem yerel seçim: Sokaklara asılan afişler tartışma yarattı

İngiltere'de yerel seçim yaklaşıyor...

7 Mayıs 2026 yerel seçimleri için tablo Londra genelinde oldukça dalgalı ve klasik iki parti dışında aktörlerin güçlendiği bir seçim olarak görülüyor.

Sonuçların en çok merak edildiği kent ise başkent Londra olarak öne çıkıyor.

YENİ BİR TARTIŞMA BAŞLADI

Seçime sayılı günler kalırken sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Söz konusu olay adayların etnik kökenlerine dayanıyor.

ADAYLARIN BÜYÜK KISMI GÜNEY ASYA KÖKENLİ

Yerel seçimler için asılan afişlerde adayların büyük bölümünün Güney Asya kökenli olması tartışma yarattı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, ülkedeki bazı kesimlerin tepkisine neden oldu.

GÖÇ POLİTİKALARI HEDEFTE

Görüntülerin ardından ülkedeki demografik değişim ve göç politikaları bir kez daha tartışmaya açıldı.

Farklı kültürlerden adayların siyasette daha görünür hale gelmesi bazı kesimler tarafından çeşitlilik olarak değerlendirilirken, bazıları ise bu durumu eleştiri konusu yapıyor.

MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI DA ASYA KÖKENLİ

Kentin mevcut Belediye Başkanı Sadiq Khan da bu tartışmaların odağındaki isimler arasında yer alıyor.

8 Ekim 1970'te Londra'nın Tooting bölgesinde, Pakistan'dan İngiltere'ye göç etmiş yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğan Pakistan asıllı İngiliz siyasetçi, şehirde çeşitliliği savunan bir politika izliyor.

AŞIRI SAĞDA YAŞANAN YÜKSELİŞ

Öte yandan Nigel Farage'ın liderliğini yaptığı aşırı sağcı Reform UK partisi de AB karşıtı ve sistem karşıtı söylemleriyle İngiliz siyasetinde ciddi bir yükseliş yaşıyor.

Parti, 2025 anketlerinde Muhafazakâr Parti'yi geride bırakarak ana muhalefet iddiası taşıyan ve oy oranını hızla artıran bir güç haline geldi.