İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu toplandı: Ötanazi ve üniversite maddeleri kaldırıldı

Gündemde başıboş köpekler var.

Başıboş sokak köpekleri, bugüne kadar birçok vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu.

Kadın, yaşlı, çoluk çocuk demeden vatandaşların can güvenliği için risk oluşturan başıboş köpeklere ilişkin, Meclis'te karar alındı.

VATANDAŞLARI KORUMAK İÇİN YASA ÇIKARILDI

Bu karar doğrultusunda da köpeklerin sokaklardan toplanması ve güvenli barınaklara alınması gerekiyor.

Ancak bazı belediyeler bu kararı uygulamaktan kaçınırken bazı kesimler de bu konuda durmaksızın yeni eylemlere imza atıyor.

İSTANBUL'DA KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Konuya ilişkin tartışmalara devam ederken İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu bir toplantı kararı aldı.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Kurul’un ötanazi uygulaması ve kampüslerdeki hayvanların toplatılması için çalışma başlattığını aktardı.

EYLEM İÇİN BİNANIN ÖNÜNE GİTTİLER

Öte yandan bir grup, İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun toplantı yaptığı Hasdal'daki AFAD binası önünde eylem yaptı.

Yapılan eylemde ötanazi uygulamasının kaldırılması ve sahipsiz köpeklerin üniversite ve kampüslerde yaşamaya devam etmesi istendi.

İKİ MADDE DE ÇIKARILDI

Alınan karar ile 'Ötanazi' ve 'üniversite kampüslerindeki köpeklerin toplatılması' maddelerinin çıkarıldığı aktarıldı.

Öte yandan köpeklerin sahiplendirilmesine teşvik, köpeklerin terk edilmesine yönelik ağır yaptırım maddelerinin dahil edildiği belirtildi.

KARAR SONRASI KUTLAMA YAPTI

Bina önünde kararı öğrenen eylemciler sevinç naraları atmaya başladı.

Birbirlerine sarılan eylemciler başıboş sokak köpeklerini savunan sloganlar attı.