Sevda Türküsev'den CHP'ye tepki: Rezilliğe fantezi kılıfı uydurmayın

YAYININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor...

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla başlayan operasyonlar ahlaki boyuta ulaştı.

ENSONHABER YAYINLARI GÜNDEM BELİRLİYOR

İç ve dış gündemin yoğun olduğu bu zamanlarda Ensonhaber'in YouTube kanalı, birbirinden farklı içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkmayı sürdürüyor.

Yorumcu Sevda Türküsev'in Ensonhaber YouTube kanalında yaptığı yorumlar, aktardığı kulisler sürekli Türkiye'nin gündeminde.

AHLAKSIZLIĞI SIRADANLAŞTIRANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'li belediye başkanlarına yapılan operasyonlarda ortaya çıkan görüntülere tepki gösteren Sevda Türküsev, muhaliflerin bunu desteklememesi gerektiğini söyledi.

Türküsev, CHP'li başkanların ortaya çıkan skandallarını sıradan bir durum gibi göstermeye çalışan muhaliflerin yanlış yolda olduğunu da sözlerine ekledi.

"HER ŞEYİ ÖRTME FANTEZİNİZ VAR SİZİN"

Sevda Türküsev açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Nevşin Mengü diyor ki madem amaç yolsuzlukları ortaya çıkartmak da insanların seks fantezileri neden ortaya dökülüyor. Kusura bakmayın da sizlerin bir fantezisi var. Her şeyin üstünü örtme fanteziniz var sizin. Yani sizin fanteziniz de bu. Ne olursa olsun iş öyle bir noktaya geldi bunun bir özel hayatla alakası yok. Ayrıca bir siyasetçinin de özel hayatı olmaz. Hani özel sektörden bir patronun özel hayatı olur okey ailesini ilgilendirir. Kaldı ki son Muhittin Böcek olayında bu bile kaldırmaz. Ama kalkıp bunu nasıl diyebiliyorsunuz ya? Olayın yolsuzlukların içinden bunlar çıktığı için yani bu yolsuzlukların içine kamu malına sevgililerini dahil ettiği için mal mülk edindiği maaş edindirdiği ve menfaat sağladıkları için kamu malının tam göbeğinde o sizin dediğiniz fantezilerinizi gerçekleştirdikleri için bu yolsuzluk dosyasının içinde çıkıyor.

"KAMUNUN İTİBARINI ZEDELEDİĞİNDEN SÖZ EDİYORUZ"

Uçaklara falan hiç girmiyorum. Oldu olmadı tartışmasına girmiyorum. Kimse kendi parasıyla evinde yatak odasında ne yapmış diye hiç kimse konuşmuyor burada doğru mu? Bir belediye başkanının dört tane sevgilisine bilmem neredeki çalışanlarına belediyeyi tamam mı açtığını kamu malını ve kamuyu zarara uğrattığını ve kamunun itibarını zedelediğinden söz ediyoruz. Kim kimin evine gitmiş de fantezisini çekmiş? Öbür taraftan patlayan olay ise foseptik çukurundan daha beter bir olay. Bu muhalif kesimde böyle bir şey var her olayın üzerine örtmek zamana yaymak gibi bir fanteziniz var. Bence siz Levent Gültekin gibi ve onun gibiler gibi beğenmediğimiz Yılmaz Özdil eleştirdiğimiz gibi onlar gibi bu adamlar niye partiden ihraç edilmiyor bunu sorgulayın.

"BUNLARIN NERESİ FANTEZİ?"

Millete hak hukuk adalet dersi vereceğine siz kalkıp bunları sorgulayın. Neyin kimin seks fantezisini millet çekmiş ya? Zaten kınıyoruz etik değil. Siz bir belediye başkanının fantezilerini belediye kurumunda ve belediyenin imkanlarıyla insanlardan toplanan vergiyle fantezilerini gerçekleştirmesini mi eleştirilmesini mi garip buluyorsunuz? Kamu malına sevgilini koymuşsun sigortalı çalıştırıyorsun bunlar konuşuluyor ya bunların neresi fantezi? Bunlara rezalet derler ya rezalet rezalet. Bu rezaleti fantezi kılıfıyla fantezi gömleğiyle özel hayat gömleğiyle kapatmaya çalışmak da gerçekten hiç yakışmıyor. Hele bir kadına hiç yakışmıyor erkeğe de yakışmaz.