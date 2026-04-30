Müge Anlı'ya tek tek anlattı: TikTok bağışları yüzünden ev ve tarlasını kaybetti

Sosyal medyanında gündeminde bu olay...

ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan bazı vakalar zaman zaman ülke gündeminde geniş yer edinebiliyor.

Bu vakalara bir yenisi daha eklendi.

ANNESİNİ BULMAK İÇİN KATILDI

Kadir Cem Düdük isimli bir vatandaş yıllardır ulaşamadığı annesini ararken programa katıldı.

23 yaşındaki Düdük, babasıyla ayrıldıktan sonra annesinin izini kaybettiklerini belirterek yardım istedi.

TİKTOK BAĞIMLILIĞI BAŞINA İŞ AÇTI

Düdük'ün programda yaptığı itiraf ise izleyenleri şoke etti.

23 yaşındaki genç, TikTok üzerinden yayın yapan kişilere jeton ve dijital hediye göndermek amacıyla uzun süre para harcadığını söyledi.

HEM EVİNİ HEM DE TARLASINI KAYBETTİ

Başlangıçta küçük meblağlarla başlayan harcamaların zaman içinde büyüdüğünü belirten Düdük, süreç sonunda kendisi için hiç beklenmedik bir noktaya geldiğini söyledi.

Düdük'ün TikTok'taki yayınlara hediye gönderebilmek için tarlasını sattığı, daha sonrasında da evine icra geldiği için evini de satmak zorunda kaldığı öğrenildi.

"SONRADAN ANLADIM BENDE"

Kadir Cem Düdük yaşadıklarını, "Jeton aldım, yayınlarda böyle hesabını yükseltiyorsun. Sohbetli yayınlar oluyor ya orada jeton yüklüyorsun. Hesabın hediye gönderdikçe level yükseliyor. Bende bir anlık attım öyle.

Hani gösteriş. Sonradan anladım bende, bilmiyordum. Tarlayı sattım, evi de satmak zorunda kaldım. Ev benim üstüme olduğu için banka icraya koydu evi. Dayıma sattım" ifadelerini kullanarak anlattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

İzleyiciler özellikle TikTok canlı yayın sisteminin yarattığı ekonomik risklere dikkat çekti.