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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da tamamlanan tesislerin açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da tamamlanan tesislerin açılış törenine katıldı
- AA & Ensonhaber
- 09.07.2021 - 18:29
- Güncelleme : 09.07.2021 - 19:06
Diyarbakır'da yapılan Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB'de 30 Fabrika ve Kayapınar 4. Otosanayi Sitesi projelerinin sonuna gelindi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KURDELEYİ KESTİ
Projelerin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım sağladı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve diğer birçok ismin katıldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdeleyi kesti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da tamamlanan tesislerin açılış törenine katıldı VİDEO
TEKSTİL OSB'DE 30 FABRİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yapılan canlı bağlantı ile Diyarbakır Tekstil OSB'de 30 fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.
TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemir ile yapılan canlı bağlantı ile Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri açılışını gerçekleştirdi.
Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her tarafı tarımla bereketlendirelim" diyerek butona bastı.
814 DÜKKANLI 4.OTO SANAYİ SİTESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Otosanayi Sitesi'nin açılışı için ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile canlı bağlantı gerçekleştirdi.
"ÜLKEMİZE ÖRNEK YAPTIĞINIZ BU SANAYİ SİTESİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"
Sanayi sitesinde bulunan 814 dükkanın sahibine anahtar teslimi gerçekleştirildi. Törende konuşan Sanayi Sitesi Başkanı "Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemize örnek yaptığınız bu sanayi sitesi için çok teşekkür ediyorum" dedi.