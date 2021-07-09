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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da tamamlanan tesislerin açılış törenine katıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da tamamlanan tesislerin açılış törenine katıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB'de 30 Fabrika ve 4. Otosanayi Sitesi'nin açılış törenlerini gerçekleştirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.07.2021 - 18:29
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 19:06
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    Diyarbakır'da yapılan Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB'de 30 Fabrika ve Kayapınar 4. Otosanayi Sitesi projelerinin sonuna gelindi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KURDELEYİ KESTİ

    Projelerin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım sağladı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve diğer birçok ismin katıldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdeleyi kesti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır da tamamlanan tesislerin açılış törenine katıldı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da tamamlanan tesislerin açılış törenine katıldı VİDEO

    TEKSTİL OSB'DE 30 FABRİKA

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yapılan canlı bağlantı ile Diyarbakır Tekstil OSB'de 30 fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır da tamamlanan tesislerin açılış törenine katıldı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır da tamamlanan tesislerin açılış törenine katıldı #3

    TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemir ile yapılan canlı bağlantı ile Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri açılışını gerçekleştirdi.

    Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her tarafı tarımla bereketlendirelim" diyerek butona bastı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır da tamamlanan tesislerin açılış törenine katıldı #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır da tamamlanan tesislerin açılış törenine katıldı #5

    814 DÜKKANLI 4.OTO SANAYİ SİTESİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Otosanayi Sitesi'nin açılışı için ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile canlı bağlantı gerçekleştirdi.

    "ÜLKEMİZE ÖRNEK YAPTIĞINIZ BU SANAYİ SİTESİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

    Sanayi sitesinde bulunan 814 dükkanın sahibine anahtar teslimi gerçekleştirildi. Törende konuşan Sanayi Sitesi Başkanı "Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemize örnek yaptığınız bu sanayi sitesi için çok teşekkür ediyorum" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır da tamamlanan tesislerin açılış törenine katıldı #6

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır da tamamlanan tesislerin açılış törenine katıldı #7

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır da tamamlanan tesislerin açılış törenine katıldı #8

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır da tamamlanan tesislerin açılış törenine katıldı #9

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır da tamamlanan tesislerin açılış törenine katıldı #10

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