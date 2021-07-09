Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB'de 30 Fabrika ve 4. Otosanayi Sitesi'nin açılış törenlerini gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da yapılan Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB'de 30 Fabrika ve Kayapınar 4. Otosanayi Sitesi projelerinin sonuna gelindi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KURDELEYİ KESTİ

Projelerin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım sağladı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve diğer birçok ismin katıldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdeleyi kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da tamamlanan tesislerin açılış törenine katıldı VİDEO

TEKSTİL OSB'DE 30 FABRİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yapılan canlı bağlantı ile Diyarbakır Tekstil OSB'de 30 fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.

TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemir ile yapılan canlı bağlantı ile Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her tarafı tarımla bereketlendirelim" diyerek butona bastı.

814 DÜKKANLI 4.OTO SANAYİ SİTESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Otosanayi Sitesi'nin açılışı için ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile canlı bağlantı gerçekleştirdi.

"ÜLKEMİZE ÖRNEK YAPTIĞINIZ BU SANAYİ SİTESİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Sanayi sitesinde bulunan 814 dükkanın sahibine anahtar teslimi gerçekleştirildi. Törende konuşan Sanayi Sitesi Başkanı "Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemize örnek yaptığınız bu sanayi sitesi için çok teşekkür ediyorum" dedi.