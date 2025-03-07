Cumhurbaşkanı Erdoğan, TVF Yönetim Kurulu Toplantısına başkanlık etti

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ (TVF) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen toplantı, basına kapalı yapıldı.

Toplantıya katılan diğer isimler Prof. Dr. Erişah Arıcan, Alpaslan Çakar, Burak Dağlıoğlu, Fuat Tosyalı, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ve Salim Arda Ermut olarak sıralandı.

TÜRKİYE VARLIK FONU

TVF, varlığa dayalı kalkınma fonu olarak faaliyet gösteriyor ve değer üretimine odaklanıyor. Portföyündeki kuruluşların büyüme hedeflerine katkı sağlıyor.

Fon, değer ürettiği şirketlerden lisans, kâr ve kira geliri elde ederek kendini finanse edebilen bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

FONUN AMACI

TVF, nihai amacını, "Stratejik yatırımlarıyla Türkiye’deki şirketlerden bölgesel ve küresel liderler çıkmasına destek olmak, finansal piyasaların iyileşmesine katkıda bulunmak ve gelecek nesillere ekonomisi güçlü bir ülke bırakmak." olarak tanımlanıyor.