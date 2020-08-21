Gazeteci Şaban Sevinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği müjdeyi Cuma günü açıklamasına bir anlam veremediğini söyledi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de son yıllarda artan enerji kaynakları arayışında güzel haberler geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji alanında olduğu tahmin edilen, medyada bu yönde genişçe yer bulan önemli bir müjdeyi Cuma günü açıklayacağını duyurmuştu.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesi, Şaban Sevinç'i rahatsız etti

CUMA GÜNÜ, ŞABAN SEVİNÇ'İ RAHATSIZ ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi Cuma günü açıklayacağını duyurması, tüm Türkiye'yi heyecanlandırırken, programın konuklarından gazeteci Şaban Sevinç, müjdenin Cuma günü yapılmasını anlamadığını belirterek şunları söyledi:

"Neden Cuma kardeşim. Allah'ın günü mü bitti. Benim Cuma takıntım yok, asıl bu takıntı iktidarda var. Ayasofya açılıyor Cuma günü.. Nedir bu Cuma takıntısı."

"MÜJDEDEN BAHSEDİYORUZ, CUMA'YA TAKILDIN"

Şaban Sevinç ardından, "Hepimiz Müslümanız, bu ülkede Atatürk'ün sayesinde beş vakit namaz kılınıyor" kabilinden açıklamalar yapınca, konuklardan gazeteci Zafer Şahin, "Türkiye'nin kaderini değiştirecek, ülke insanının refahını artıracak bir müjdeden bahsediyoruz, siz takıldınız Cuma'ya" diyerek tepki gösterdi.

