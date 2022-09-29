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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz mesajı, dünyada yankı uyandırdı

    Merkez Bankası'nın son iki ayda aldığı kararlara dikkati çeken medya kuruluşları, "Erdoğan, yüzde 10'un altını işaret etti" diye yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 11:38
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz mesajı, dünyada yankı uyandırdı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz oranlarının düşürülmesi konusunda kararlı tutumunu sürdürüyor.

    Erdoğan, son açıklamasında, "Faiz oranını yüzde 12'ye indirdik. Buradan yatırımcılara sesleniyorum. Bundan sonra yukarı çıkmak yok, daha aşağı inecek ve enflasyonu da baskılayarak aşağı indirecek." dedi.

    Reuters: Politika faizinin tek haneli rakamlara inmesini umuyor

    Faize dair Erdoğan'ın verdiği mesajlar, uluslararası medya kuruluşları tarafından aktarıldı.

    Reuters, haberi "Erdoğan, politika faizinin yıl sonuna kadar tek haneli rakamlara inmesini umuyor." diye verdi.

    Sürpriz faiz indirimleri hatırlatması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, faiz oranlarını düşürerek Türk Lirası'nı güçlendirme hedefinden söz ettiği belirtildi.

    Haberde, "Türkiye Merkez Bankası, politika faizini son iki ayda beklenmedik bir şekilde 100 baz puan düşürdü ve ağustos ayında enflasyonun yüzde 80'in üzerinde olmasına rağmen yüzde 12'ye indirdi." notuna yer verildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın faiz mesajı, dünyada yankı uyandırdı #1

    Bloomberg: Faizler daha da düşecek

    Bloomberg, "Erdoğan, Türkiye'de bu yıl tek haneli faiz oranı istiyor." ifadesini kullandı.

    Haberde, "Türk Cumhurbaşkanı, faizlerin daha da düşeceğini, artmayacağını söyledi. Erdoğan, ekim ve sonrasında faiz indirimlerini umduğunu kaydetti." ayrıntılarına dikkat çekildi.

    "Merkez Bankası'na çağrı yaptı"

    Öte yandan, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'na ana faiz oranını yıl sonuna kadar yüzde 10'un altına indirmeye devam etmesi çağrısında bulundu." denildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın faiz mesajı, dünyada yankı uyandırdı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizle birlikte enflasyon da düşecek ViDEO


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