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    Demir ve metal ihracatı martta rekor kırdı

    Demir ve demir dışı metalden yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 610 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
    • AA
    • 17.04.2021 - 15:43
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    Demir ve metal ihracatı martta rekor kırdı

    İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,4'lük artışla 995 milyon dolarlık ihracat yaparak tüm zamanların rekorunu kırdı.

    EN FAZLA İHRACAT YAPAN 6. SEKTÖR

    İDDMİB'e göre, toplam ihracattan yüzde 5,8 pay alan sektör, ocak-mart döneminde en fazla ihracat yapan altıncı sanayi kolu oldu.

    Söz konusu dönemde en fazla ihracat 320 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi. Sektörün başlıca hedef pazarı konumundaki ABD'ye ihracat 140 milyon dolar olarak hesaplandı.

    TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

    Sektör, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,4'lük artışla 995 milyon dolarlık ihracat yaparak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu rakamın önemli bir kısmını AB üyesi ülkelere yapılan ihracat oluşturdu. Sektörün geçen ay söz konusu bölgelere gerçekleştirdiği ihracat yüzde 58 artarak 479,7 milyon dolara ulaştı.

    Demir ve metal ihracatı martta rekor kırdı #1

    ALMANYA İLK SIRADA YER ALDI

    Martta sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 117 milyon dolarla Almanya ilk sırada yer alırken, 64,5 milyon dolar ile İtalya ikinci, 55,9 milyon dolarla ABD üçüncü oldu.

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