Deprem bölgesinde evi hasarlı olanların elektrik ve doğal gaz borçları silindi Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçları silindi. Silinen fatura borçlarına yönelik dava ve icra takipleri de kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 40 günden fazla zaman geçti.

Felaketin 49 binden fazla vatandaşımızı hayattan kopardı.

Binlerce ev ve iş yeri depremden etkilendi.

Deprem bölgesi için yeni karar

Deprem bölgesindeki elektrik ve doğal gaz abonelerinin borçlarına ilişkin iki önemli karar alındı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen elektrik ve doğal gaz abonelerinin ödenmemiş borçları silindi.

Bu abonelerin 6 Şubat'a kadar faturalandırılmış ancak tahsil edilmemiş borçları ile son sayaç okuma tarihinden 6 Şubat'a kadar olan borçları silindi.

Silinen fatura borçlarına yönelik açılmış dava veya icra takibi varsa sona erdi.

Yeni faturaların ödemeleri ertelendi

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın tamamıyla Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde elektrik ve doğal gaz abonelerinin 6 Şubat'tan sonraki faturaların ödemesi de 31 Mayıs'a kadar ertelendi.

Bu faturalar haziran ayından itibaren gecikme zammı olmaksızın 6 ayda eşit taksitlerle ödenecek.

Erteleme işlemi başvuruya gerek olmadan elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından yürütülecek.

Erteleme kararı sadece konut abonelerini kapsıyor.