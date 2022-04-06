Derya Yanık: 2021 yılında 6,1 milyon lira sigorta prim desteği verildi

Sosyal yardım-istihdam bağını güçlendirmek için desteklerin sürdürüldüğünü belirten Bakan Derya Yanık, 2021 yılında 6,1 milyon lira Özel İşveren Sigorta Prim Desteği verildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlardan faydalanıp çalışabilir durumdaki vatandaşları işgücü piyasasına kazandırmak ve istihdamı artırmak için 2021 yılında verilen destekleri aktardı.

Sosyal yardım alanların iş hayatına tutunmaları için işverenlere sigorta prim desteği veriliyor. Bu destek kapsamında 2021 yılında 3 bin 273 işveren destekten yararlandı ve toplam 6,1 milyon lira sigorta prim desteği verildi.

"SOSYAL YARDIM-İSTİHDAM BAĞINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sosyal yardımlardan faydalanıp çalışabilir durumdaki vatandaşları İŞKUR’a yönlendirerek işgücüne katılımlarını teşvik ettiklerini belirten Bakan Yanık, “Sosyal yardım-istihdam bağını güçlendirmek için desteklerimiz sürüyor. Kaynaklarımızı etkin ve doğru bir şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Özel İşveren Sigortası Prim Desteği de bunlardan birisi.” dedi.

"BİR SİGORTALI İÇİN BAKANLIĞIMIZCA ÖDENECEK SİGORTA PRİM DESTEĞİ YILLIK 9 BİN 307 LİRA"

Özel İşveren Sigorta Prim Desteğine ilişkin detayları paylaşan Bakan Yanık, şunları söyledi: “2022 yılı için özel sektör işverenlerimizin ödemekle yükümlü olduğu sigorta prim tutarı olan aylık bin 25,82 lirayı Bakanlık olarak üstleniyoruz. Bakanlığımız asgari ücretin yüzde 15.5’ine tekabül eden 775,65 lirayı, Hazine ve Maliye Bakanlığı de yüzde 5’ine karşılık gelen 250,2 lirayı karşılayacak. Sosyal yardım yararlanıcısının işverenlerce istihdam edilmesi halinde bir sigortalı için Bakanlığımızca ödenecek sigorta prim desteği ise yıllık 9 bin 307 lira.

Bu doğrultuda sosyal yardımlardan faydalanıp çalışabilir durumdaki vatandaşları işgücü piyasasına kazandırmak için 6,1 milyon lira Özel İşveren Sigorta Prim Desteği verdik.”





HER BİR KİŞİ DESTEKTEN 1 YIL YARARLANILIYOR

Bakan Yanık, işverenlerin Özel İşveren Sigorta Prim Desteği’nden yararlanmaları durumunda her bir sigortalı için ödemekle yükümlü olduğu sigorta primini 1 yıl boyunca karşıladıklarını kaydetti.