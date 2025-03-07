Deutsche Bank ve Morgan Stanley'den TCMB faiz öngörüsü

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar verdiğini açıkladı.

Dün faiz kararında 250 baz puanlık bir indirime daha giden Merkez Bankası, faiz indirimi döngüsünü sürdüreceğine işaret ederken bankacılık devleri Deutsche Bank ve Morgan Stanley'den dikkat çeken tahminler geldi.

İki dev banka, haziran ayına işaret ederek Merkez Bankası'nın indirim döngüsünü yavaşlatacağını öngördü.

Deutsche Bank ve Morgan Stanley'den Merkez'in indirim döngüsüne ilişkin çarpıcı öngörüler geldi.

BANKALARIN FAİZ BEKLENTİLERİ

Deutsche Bank, TCMB'nin haziran ayında gevşemede frene basacağını belirtirken, Morgan Stanley de TCMB'nin nisanda faiz oranlarını 250 baz puan daha düşürmesini ve hazirandan itibaren indirim hızını azaltarak yıl sonunda yüzde 30,5'e indirmesini bekliyor.

"FAİZ GEVŞEME HIZI 150 BAZ PUANA İNECEK" ÖNGÖRÜSÜ

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska tarafından TCMB'nin Mart toplantısı ardından servis edilen notta haziranda faiz gevşeme hızının 250 baz puandan 150 baz puana indirileceği öngörüldü. Notta gevşeme temposunun yılın geri kalanında da bu şekilde olacağı tahmin edildi.

Notta bankanın yıl sonu enflasyon beklentisinin de yüzde 28 olduğu belirtildi.

"PKK METNİ TEMKİNLİ BİR TONA İŞARET EDİYOR"

Morgan Stanley de hazirandan sonra gevşemede daha yavaş bir tempo öngördü. Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük'ün hazırladığı notta, TCMB'nin karar metninin daha temkinli bir tona sahip olduğu Para Politikası Kurulu'nun gerekirse faiz indirimlerinin hızını azaltmaya hazır olduğu sinyalini verdiği belirtildi.

Küçük, “Şubat enflasyonundaki aşağı yönlü sürprize rağmen PPK'nın kredi büyümesi ve iç talebe vurgu yapmasının daha temkinli bir tona işaret ettiğini düşünüyoruz.” dedi.

Morgan Stanley, kredilerin ve iç talebin büyüme hızına yönelik yukarı yönlü riskleri göz önünde bulundurarak ve yurt için yerleşiklerin portföylerinde TL'nin tercih edilmeye devam etmesini desteklemek için TCMB'nin politika faizinin yüzde 40'a ulaşmasının ardından gevşeme hızını yavaşlatacağını öngördü.