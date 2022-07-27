Dev gemi, yedinci kez Bodrum’a geldi

Kruvaziyer gemilerinin koronavirüs salgınından sonra Türkiye limanlarına demirlemesi turizm açısından sevindirici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Kruvaziyer gemileri, demirledikleri limanlarda bölge esnafa yaptıkları alışverişten önemli kazançlar sağlıyor.

Costa Venezia, 7’nci kez Bodrum'da



Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen en büyük yolcu gemisi olma özelliği taşıyan Costa Venezia, 7’nci kez ilçenin limanına demirledi.

İHA'nın haberine göre, Bodrum’a gelen en büyük yolcu gemisi olma özelliği taşıyan Costa Venezia isimli dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi.

Gemide toplam 1.712 yolcu, 1.011 mürettebat var

İzmir Limanı’ndan gelen 323 metre uzunluğunda, 37 metre genişliğinde, 135 bin ton ağırlığındaki İtalya bayraklı 5 bin 260 yolcu kapasiteli gemide İtalyan, İspanyol, Alman ve Fransız olmak üzere toplam 1.712 yolcu, 1.011 mürettebat bulunuyor.

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