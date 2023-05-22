Dev kruvaziyerler İstanbul'da Galataport'a demirledi Kruvaziyerler Ege başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafına demirliyor ve içinden karaya çıkan turistler o şehre can katıyor. İstanbul Galataport da bu noktalardan biri.

AA

Turistlerin en fazla giriş yaptıkları şehir olan İstanbul, dev kruvaziyer gemilerinin ana limanı olarak öne çıkıyor.

Galata'da hizmete açılan liman da sadece kruvaziyerlerdeki turistlere değil karadan bölgeye gelen tüm yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor.

Bugün de Karaköy Galataport Limanı’na demirleyen iki kruvaziyer gemisi, İstanbul’un eşsiz manzarasıyla buluştu.

Kruvaziyer gemisi 3 bin 600 yolcu kapasiteli Celebrity Beyond ve 210 metre uzunluğundaki Silver Spirit, Galataport'a demir attı.

Celebrity Beyond'un sonraki durağı Kuşadası

Celebrity Beyond, bugün limandan ayrılarak Kuşadası'na doğru hareket edecek.

Karadakiler de devasa gemilere hayran

Gemideki turistler İstanbul manzarasına, karadakiler de devasa gemilere hayran. Bu nedenle karadaki vatandaşlar da dev geminin fotoğraflarını çekiyor..

“İstanbul kurvaziyer gelişimine açık”

Kurvaziyer gemilerinin ülke ekonomisine büyük katkısı olduğunu ifade eden Uğur Çam isimli vatandaş, şöyle konuştu: