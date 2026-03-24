Devlet desteğiyle büyüyen girişim: Elazığlı üretici ikinci çiftliğini kurdu

Elazığ’da çiftçilikle geçimini sağlayan Ömer Erdem, devletin sağladığı desteklerle üretim kapasitesini artırarak önemli bir girişime imza attı. Önce büyükbaş hayvan çiftliği kuran Erdem, elde ettiği gelir ve aldığı yeni desteklerle tavuk çiftliği açarak üretimini çeşitlendirdi.

DEVLET DESTEĞİ İLE BAŞLAYAN YOLCULUK

Merkeze bağlı Alaca köyünde yaşayan 49 yaşındaki üç çocuk babası Ömer Erdem, 2015 yılında devletin yüzde 60 hibe desteğiyle 300 büyükbaş hayvan kapasiteli bir besi çiftliği kurdu. İşletmesinden elde ettiği kazanç ve yeni teşviklerle üretimini genişletmeyi hedefleyen Erdem, 2020 yılında tavuk çiftliği kurmak için Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na başvurdu.

Yapılan incelemelerin ardından yüzde 60 hibe desteği almaya hak kazanan Erdem, yaklaşık 10 dönümlük alanda 25 bin kapasiteli modern bir tavuk çiftliği kurdu.

YILDA 360 TON BEYAZ ET ÜRETİMİ

Çiftlikte her 40 günde bir üretim döngüsü gerçekleştirilirken, yılda 6 dönem üretim yapılıyor. Her dönemde yaklaşık 60 ton beyaz et üretimi sağlayan işletme, yıllık toplamda 360 ton üretim kapasitesine ulaşıyor. Böylece hem bölge ekonomisine hem de ülkenin beyaz et üretimine katkı sunuluyor.

"HİJYEN, ÜRETİMİN EN ÖNEMLİ KURALI"

Çiftlikte hijyen kurallarına büyük önem verildiğini belirten Ömer Erdem, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin düzenli olarak numune alarak denetim yaptığını söyledi.

Toplumda tavuk üretimiyle ilgili bazı yanlış algıların bulunduğunu ifade eden Erdem, şunları söyledi:

Tavukların hızlı büyümesi hormonla değil, et ırkı olmalarından ve yüksek proteinle beslenmelerinden kaynaklanıyor. Kesinlikle ilaç kullanılmıyor. Vatandaşlarımız beyaz eti gönül rahatlığıyla tüketebilir.

"DEVLET DESTEĞİ OLMASA HAYAL OLURDU"

Çiftliğini kurmasında devlet teşviklerinin büyük rol oynadığını vurgulayan Erdem, şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 200 bin avroluk yatırımın yüzde 60’ını destek olarak aldık. Devlet desteği olmasa bizim gibi çiftçilikten gelen insanların bu tür yatırımları yapması neredeyse imkânsız olurdu. Bu işletmeleri ancak büyük şirketler kurabilirdi.

ÜRETİM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR

Erdem, üretim modelinde civcivlerin firmalar tarafından çiftliğe getirildiğini ve bakım sürecinin kendileri tarafından yürütüldüğünü anlattı. Yaklaşık 42 gün boyunca büyütülen tavukların daha sonra firma tarafından alınarak kesimhanelere götürüldüğünü ve piyasaya sunulduğunu belirtti.

Devlet destekleriyle büyüyen işletme, bölgedeki üreticilere de örnek bir girişim olarak gösteriliyor.