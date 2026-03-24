Türk Loydu'nun klas filosu 583 gemiye ulaştı

Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan güvenlik riskleri, deniz taşımacılığı ve gemi güvenliği standartlarının küresel ekonomi açısından kritik rolünü gösterdi.

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ı denizler üzerinden gerçekleşirken gemi güvenliği ve teknik standartları belirleyen klas kuruluşları, denizcilik sisteminin merkezinde yer alıyor.

Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliğine (IACS) tam üye olan Türk Loydu Vakfı'nın klasladığı gemi sayısı 583'e yükselirken, yetkili olduğu bayrak devleti sayısı 21'e çıktı.

Türkiye'nin klas kuruluşu Türk Loydu, IACS'ye tam üye olarak bu küresel yapıda yerini aldı.

Küresel ticarette deniz yollarının stratejik önemi, son dönemde artan jeopolitik gelişmelerle bir kez daha gündeme geldi.

TEKNİK STANDARTLARI BELİRLİYOR

Dünya denizciliğinde teknik standartların belirlenmesinde söz sahibi olan IACS bünyesinde yalnızca 12 klas kuruluşu bulunuyor.

Türk Loydu'nun bu yapıya tam üye olarak katılması, kurumun uluslararası teknik sistem içinde daha etkin rol üstlenmesini sağladı.

"IACS ÜYELİĞİ ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oral Erdoğan, IACS üyeliğinin kurum açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "IACS üyeliğiyle Türk Loydu, dünya denizciliğinde kuralların yazıldığı masada sorumluluk taşıyan aktörlerden biri oldu." dedi.

Erdoğan, Türk Loydu mühendislerinin yeni klas kurallarının hazırlandığı teknik panellerde aktif görev aldığını söyledi.

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Alnıaçık da uluslararası standartlara uyum ve güvenilirliğin armatörlerin tercihlerinde belirleyici olduğuna dikkati çekerek, nitelikli teknik ekip ve güçlü denetim altyapısının bu büyümede etkili olduğunu bildirdi.

SAVUNMA VE ENERJİ PROJELERİNDE AKTİF ROL

Türk Loydu'nun son yıllarda ortaya koyduğu büyüme performansı da dikkati çekiyor. IACS üyeliğinin ardından kuruma 120 gemi klas transferi gerçekleşti.

Dünyanın büyük gemi sicilleri arasında yer alan Bahamalar ve Marshall Adaları'nın eklenmesiyle kurumun yetkili olduğu bayrak devleti sayısı 21'e ulaştı. Klaslı gemi sayısı 583'e yükselirken, toplam tonaj 1 milyon 839 bin gross tona çıktı. Kurumun net satışları ise son üç yılda dolar bazında yaklaşık yüzde 200 arttı.

Türk Loydu, yalnızca ticari gemilerde değil, savunma ve enerji projelerinde de faaliyet gösteriyor. Kurum, halen 60 ticari ve 45 askeri gemi inşa projesinde teknik görev üstleniyor. Milli Uçak Gemisi Projesi, TCG Anadolu ve MİLGEM gibi projelerde görev alan Türk Loydu, ayrıca Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Sakarya Gaz Sahası gibi stratejik enerji projelerinde teknik denetim faaliyetleri yürütüyor.

Denizcilik sektöründe alternatif yakıtlar, karbonsuzlaştırma ve dijitalleşme başlıklarında dönüşüm sürerken, Türk Loydu da bu alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

SİNGAPUR'DA YENİ OFİS AÇTI

Türk Loydu'nun uluslararası faaliyet ağı da büyümeye devam ediyor. Kurum, Singapur'da yeni ofis açarken Azerbaycan ve Çin ile teknik işbirliklerini geliştirdi. Malezya, Pakistan, Katar, Türkmenistan, Nijerya, Ukrayna ve Portekiz gibi ülkelerde yürütülen projelerle uluslararası teknik hizmet ağı genişletiliyor.

DÜNYA DENİZCİLİĞİ İSTANBUL'DA BULUŞACAK

Deniz sektörü sertifikasyon faaliyetleri kapsamında Türk Loydu tarafından 2025'te 2 bin 125 proje tamamlandı, 2 bin 424 yeni sözleşme imzalandı.

IACS Genel Politika Grubunun 100'üncü toplantısının İstanbul'da gerçekleştirilecek olmasının da Türk Loydu'nun uluslararası görünürlüğünü artırması bekleniyor. 21-23 Nisan'da düzenlenecek toplantılarda, dünyanın önde gelen klas kuruluşlarının temsilcileri deniz güvenliği, yeni teknolojiler ve küresel standartları ele alacak.