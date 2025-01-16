Devlet ödemeleri yerli ve şartları yerine getiren sistem kartlarına yapılacak

AA & Ensonhaber

Kamu yapılan işlemlerin ve sistemlerin yerli ve milli sistemler üzerinden yürütülmesini ve bu konuda da bir kazanım ve tasarruf sağlanmasını amaçlıyor.

Kamu idareleri, KİT gibi kuruluşların personellerine yapacakları özlük ödemeleri, emekli aylıkları, sosyal yardım gibi ödemelerde Türkiye'de yerleşik ve faaliyet iznini haiz kartlı sistem kuruluşlarınca çıkarılan kartların kullanılması esas olacak.

"Türkiye'de Yerleşik ve Faaliyet İznini Haiz Kartlı Sistem Kuruluşlarınca Çıkarılan Kartların Kullanımı ile İlgili 2025/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

TROY KART

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla kamu kurumlarında Türkiye’nin milli ödeme sistemi TROY zorunlu hale getirildi.

HANGİ İŞLEMLERİ KAPSIYOR?

Resmi Gazete‘deki karara aşağıdaki ödemelerde yerli ödeme sistemlerine öncelik tanınacak:

-Kamu personeline yapılacak özlük ödemeleri

-Emekli aylıkları

-Avans suretiyle kartlara yapılan ön ödemeler

-Sosyal yardım ödemeleri

-Öğrenci burs ve kredi ödemeleri

-Çiftçi, esnaf gibi gruplara yapılan destek ve teşvikler

-Toplu taşıma, yemek, kimlik ve öğrenci kartlarına yönelik ödemeler

-Banka protokollerine konu olan ve hak sahiplerine yapılan diğer ödemeler

-Gerçek veya tüzel kişiye verilecek ya da yenilenecek banka kartı ve buna bağlı olarak verilebilecek ya da yenilenebilecek kredi kartı ile ön ödemeli kartlar

ÜLKE KAYNAKLARININ MİLLİ EKONOMİ İÇİNDE KALMASI AMAÇLANIYOR

Buna göre ülke kaynaklarının milli ekonomi içerisinde kalması, ekonomik risklerin asgariye indirilmesi ve ekonomik güvenliğin idamesi bakımından "Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu" uyarınca Türkiye'de yerleşik ve faaliyet iznini haiz kartlı sistem kuruluşları tarafından verilen yetkiye istinaden kart çıkaran kuruluşlarca çıkarılan kartların kullanımı önem arz ediyor.

HANGİ KURUMLARIN ÖDEMELERİ KAPSIYOR

Bu kapsamda kamu idareleri ile bunlara bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları ile il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, KİT'ler ve bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları uygulama dahilinde olacak.

TERCİH

Anılan kurumların, kart çıkarmaya yetkili kuruluşlar ile yapacakları kartlı sistem projelerinde de söz konusu kartlı sistem kuruluşlarını tercih etmeleri temel alınacak.

Bununla birlikte kamu sermayeli bankalarca verilecek ya da yenilenecek banka kartı, ön ödemeli kart ve kredi kartları bakımından (kamu ödemelerine ilişkin olmasa dahi), kişiler tarafından aksi talep edilmedikçe Türkiye'de yerleşik ve faaliyet iznini haiz kartlı sistem kuruluşlarının altyapılarının kullanılmasına öncelik tanınacak.

KULLANICI İTİRAZ ETMEDİĞİ SÜRECE

Kullanıcı tarafından aksi talep edilmedikçe Türkiye'de yerleşik ve faaliyet iznini haiz kartlı sistem kuruluşlarınca çıkarılan kartların kullanılması esas olacak.