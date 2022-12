Devletin hibe desteklerinden en yükseği sağlık turizmine

Ticaret Bakanlığı'nın Hibe Teşvik Programı kapsamında işletmeler geri ödemesiz kaynaklara erişebiliyor.

Devlet baz sektörleri geri ödemesiz teşviklerle destekliyor. Şirketlerin desteklenmesi hem de böylelikle ülke istihdamına katkı sağlıyor hem de ihracatın artması amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı Hibe Teşvik Programı kapsamında veya KOSGEB aracılığıyla şirketlere geri ödemesiz milyonlarca liralık teşvik ve hibe kullanabiliyorken; bilişim, gayrimenkul, sağlık turizmi ve ihracat başta olmak üzere birçok şirketin alabileceği hibeden habersiz olabiliyor.

“En yüksek hibeyi sağlık turizmi alıyor”

“Sağlık turizmine her yıl geri ödemesiz 40 milyon liralık hibe veriliyor”

DHA'ya Türkiye’de bilişim ve alt sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler Ticaret Bakanlığı hibe teşvik programı kapsamında 20 milyon liraya kadar hibe kullanabilir diyen Karaköse, “Devlet destekleri danışmanlığı alanında ödül almış bir firma olarak sektördeki tecrübemizle devlet destekleri alım sürecini en düşük seviyeye indiriyoruz. Şirketler için öncelikli olarak ne kadar hibe veya teşvik alabilecekleri ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda hibe ve teşvikler şirketlerin hesabına yatana kadar danışmanlık şirketi olarak hiçbir ücret talep etmiyoruz. Ülkemizin birçok marka ve orta ölçekli şirketine çok ciddi rakamlarda katma değer kazandırdık. Bilişim sektöründeki şirketlere her yıl geri ödemesiz olarak 20 milyon hibe teşvik kullandırabiliyoruz. Yabancıya yönelik olmak üzere konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında gayrimenkul hizmeti veren Türk şirketlere, kurum ve kuruluşlara her yıl 10 milyon lira geri ödemesiz teşvik kullandırabiliyoruz. Sağlık turizmi en yüksek hibe alan sektör diyebiliriz. Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan şirketlere her yıl geri ödemesiz olarak 40 milyon lira hibe kullandırabiliyoruz.” dedi.