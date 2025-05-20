Dijitalleşmeyen işletmelerin işi zor

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Dijitalleşme artıkça var olmanın yolu da dijitalden geçiyor.

Artık mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin online satış, yapay zeka ve siber güvenlik gibi temel dijital uygulamalardan yararlanması gerekiyor.

Kalkınma İçin İslami Dayanışma Fonu Genel Müdürü Adil Alsharif, dijital araçlar olmadan rekabetçi olamayacağını ve en önemlisi de finansmana ulaşamayacağını söyledi.

Cezayir'in başkentinde düzenlenen İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu'nun yıllık toplantısı kapsamında yapılan "KOBİ'lerin Güçlendirilmesi ve Sosyoekonomik Kalkınmanın Desteklenmesi için Dijital Çözümler" adlı panelde konuşan Alsharif, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin karşılaştığı sıkıntıları ve çözüm yollarını değerlendirdi.

KARŞILAŞILAN ENGELLER

Alsharif, söz konusu kuruluşların istihdamı ve inovasyonu teşvik ederek yerel ekonomilerin bel kemiği olduğunu ancak 5 temel alanda önemli engellerle karşılaştıklarını belirterek, bunların finansmana erişim, kapasite geliştirme, pazara erişim, politika ve düzenleyici çerçeveler ile teknolojinin benimsenmesi olduğunu anlattı.

E-TİCARET PLATFORMLARI VE OPERASYONEL UYGULAMALAR ÖNEMLİ

Alsharif, rekabetçi küresel pazarda KOBİ'lerin genellikle uygun fiyatlı teknolojiye erişimden yoksun olduğunu belirtti.

Kalkınma kurumlarının, verimliliği ve küresel görünürlüğü artırmak için e-ticaret platformları ve operasyonel uygulamalar gibi dijital araçların benimsenmesini destekleyebileceğini sözlerine ekledi.