Direksiyonda hata çıktı! Tesla binlerce aracı geri çağıracak

Haber Merkezi

Elon Musk’ın sahibi olduğu, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, direksiyon destek sisteminde yaşanan bir arıza nedeniyle ABD’de yaklaşık 380 bin aracı gerçi çağırma kararı aldı.

HATA DÜŞÜK HIZDA ORTAYA ÇIKIYOR

Direksiyondaki arızanın özellikle düşük hızlarda kaza riskini artırabileceği ifade edildi.

380 BİNE YAKIN ARAÇ GERİ ÇAĞRILDI

Tesla'dan dün yapılan açıklamada, özellikle düşük hızlarda direksiyon kontrolünü zorlaştırarak çarpışma riskini artırabilecek bir hidrolik direksiyon asistanı arızası nedeniyle ABD'deki yaklaşık 376 bin 421 bin aracın geri çağrıldığı duyuruldu.

2023 MODEL 3 VE MODEL Y

Bu araçlar da 2023.38.4'ten önceki yazılımları kullanan belirli 2023 Model 3 ve Model Y olarak açıklandı.

Şirket açıklamasına göre; etkilenen araç sahiplerinin 2023.38.4 yazılım sürümünü veya daha sonraki bir yazılım sürümünü yüklemeleri gerekiyor.

ARAÇ SAHİPLERİNE BİLDİRİM MEKTUPLARI GÖNDERİLECEK

Tesla sorunu gidermek için ücretsiz bir kablosuz yazılım güncellemesi yayınladı. Araç sahiplerine bildirim mektuplarının 25 Mart'ta gönderilmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA 1 YILDAN UZUN SÜRDÜ

Tesla'nın geri çağırma kararı, bazı Tesla sahiplerinin direksiyon arızaları bildirmesi üzerine Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yürütülen ve bir yıldan uzun süren bir soruşturmanın ardından geldi.

50 ARAÇ ÇEKİCİ İLE TAŞINDI

NHTSA'nın geçen yıl yaptığı açıklamada, 50'den fazla aracın sorun nedeniyle çekici yardımıyla taşındığı belirtilmişti.

SÜSPANSİYON VEYA DİREKSİYON PARÇALARINDA SORUN VAR

Reuters, 2023'ün sonlarında, Tesla belgelerine ve müşteriler ve eski çalışanlarla yapılan röportajlara dayanarak, on binlerce mal sahibinin 2016'dan bu yana süspansiyon veya direksiyon parçalarında erken arızalar yaşadığını bildirmişti.