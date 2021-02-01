Doğalgaz fiyatlarına yüzde 1 zam

Doğalgazda şubat ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldığı açıklandı.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.

1.000 METREKÜP DOĞALGAZ İÇİN 1.276 LİRA

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, ocakta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1.000 metreküp doğalgaz için 1.276 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1.428 lira olarak belirlendi.