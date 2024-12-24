Doğalgaz piyasasında 2025'te serbest tüketici olma sınırı aynı kaldı

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), doğalgaz piyasasında 2025 yılında serbest tüketici olma sınırını ile ilgili açıklama yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararına göre, doğalgaz piyasasında 2025 yılında evsel tüketiciler için serbest tüketici olma sınırı, EPDK kararıyla 2015 yılı için tespit edilen 75,000 metreküp olarak uygulanmaya devam edilecek.

SERBEST TÜKETİCİ, KONUT TÜKETİCİLERİN DIŞINDAKİLER

Konut tüketicileri dışındaki tüm tüketiciler serbest tüketici statüsünde sayılıyor.

LİSANS BEDELLERİ İLE KATILMA PAYI ORANLARI DEĞİŞTİ

Kurul ayrıca, enerji piyasalarında, elektrik, doğalgaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 2025 yılında uygulanacak lisans bedelleri ile katılma payı oranlarını yeniden belirledi.

ŞARJ AĞI İŞLETMECİ LİSANS ALMA BEDELİ

Bu kapsamda şarj ağı işletmeci lisans alma bedeli 1.5 milyon TL, lisans tadil bedeli de 71,220 TL olarak tespit edildi.