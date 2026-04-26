Almanya'da kan donduran olay: Schalke 04'ün stadyumunda bir taraftar ölü bulundu!

Dünya futbolunda yaşanan bir olay görenleri şaşkına çevirdi.

Alman ekibi Schalke 04’nün iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Veltins Arena’da sabah saatlerinde gerçekleştirilen rutin temizlik ve kontrol çalışmaları sırasında erkekler tuvaletinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Stadyum personelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alman basınında yer alan bilgilere göre hayatını kaybeden kişinin 65 yaşında bir erkek olduğu ve bir gün önce stadyumda düzenlenen etkinliğe katılmış olabileceği değerlendiriliyor.

İlk incelemelerde olayla ilgili suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi. Yetkililer, ölüm nedeninin kalp krizi ya da felç gibi doğal sebepler olabileceği üzerinde duruyor.

Kesin sonucun yapılacak adli inceleme sonrası netleşeceği ifade edildi.

Kulüp yönetimi yaptığı açıklamada olaydan derin üzüntü duyduklarını bildirirken, polis soruşturmasına tam destek verdiklerini açıkladı.

Öte yandan soruşturma kapsamında, kişinin neden kayıp olarak bildirilmediği ve stadyum içerisinde gece boyunca nasıl fark edilmeden kaldığı da araştırılıyor.