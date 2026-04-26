Manisa'da Özgür Özel, mesir macunu dağıttı

Manisa’da yüzyıllardır sürdürülen köklü bir gelenek, bu yıl da büyük bir coşkuyla yaşatıldı. Osmanlı’dan günümüze uzanan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, kortej yürüyüşü ve ardından gerçekleştirilen saçım töreniyle final yaptı.

Şehrin dört bir yanından gelen vatandaşlar, şifa niyetine saçılan mesir macunundan alabilmek için meydanları doldurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de dağıtımda yer alması dikkat çekti.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Cumhuriyet Meydanı'ndan mehter marşları eşliğinde başlayan yürüyüşe Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da katıldı.

Osmanlı dönemini canlandıran tiyatro ekipleri, Hafsa Sultan, Merkez Efendi ve şehzadeleri temsil ederek korteje renk kattı. Halk oyunları ekiplerinin gösterileri de etkinliğe ayrı bir canlılık kazandırdı.

SAÇIM TÖRENİNDE RENKLİ ANLAR

Kortejin Sultan Camisi’nde sona ermesinin ardından gözler geleneksel saçım törenine çevrildi. Öğle ezanı sonrasında temsili olarak Hafsa Sultan’ın, Merkez Efendi’ye mesirin halka dağıtılması için izin vermesi canlandırıldı.

Camilerin kubbe ve minareleri ile çevredeki binaların çatı ve balkonlarından toplam 45 farklı noktadan 10 ton mesir macunu vatandaşlara saçıldı. Alandaki vatandaşlar, mesir macunundan alabilmek için adeta yarıştı. Bazı kişilerin daha fazla macun yakalayabilmek için şemsiye açtığı görüldü.

ÖZGÜR ÖZEL DE MACUN DAĞITTI

Törene siyaset dünyasından birçok isim katılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil protokol üyeleri de gelenek gereği mesir macunu saçımına eşlik etti.

Etkinlik, hem yerel halkın hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

FESTİVAL NEVRUZ'DA BAŞLAMIŞTI

21 Mart’ta Nevruz ritüelleri ve macun karma töreniyle başlayan festival, çeşitli etkinliklerin ardından saçım töreniyle tamamlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da festival, kültürel mirasın yaşatılması açısından önemli bir organizasyon olarak dikkat çekti.

MESİR MACUNUNUN KÖKLÜ GEÇMİŞİ

Mesir macununun hikâyesi Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. Yavuz Sultan Selim’in eşi Hafsa Sultan’ın hastalanması üzerine, Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharat ve bitkiyle hazırlanan macunun şifa verdiğine inanılıyor. Hafsa Sultan’ın isteğiyle bu karışım halka dağıtılmaya başlanırken, zamanla bu uygulama geleneksel bir festivale dönüştü.

Bugün ise zencefilden tarçına, çörek otundan karanfile kadar onlarca farklı bileşenin yer aldığı mesir macunu, hem kültürel hem de simgesel bir değer olarak yaşatılmaya devam ediyor.