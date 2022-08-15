Doğalgaz rezervini karaya taşımak için 50 km’den az kaldı

Batı Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğalgaz rezervini karaya taşımak için deniz dibinde ve karada boru döşeme işlemleri devam ediyor.

Sakarya Gaz Sahası'nda Batı Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp rezerv doğalgazı karaya çıkartmak için çalışmalar denizde ve karada sürdürülüyor.

Bu aşamada Zonguldak'ta açıklama yapan AK Parti Kilimli İlçe Başkanı Sedat Demirci, Batı Karadeniz doğalgazını 175 kilometre açıktan karaya taşıma işleminde 50 kilometreden az bir mesafe kaldığını belirtti.

"175 kilometre açıktan karaya taşıma işleminde 50 kilometre az bir mesafe kaldı"

Demirci açıklamasında “Batı Karadeniz doğalgazını 175 kilometre açıktan karaya taşıma işleminde 50 kilometre az bir mesafe kaldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Enerji Bakanımız Fatih Dönmez’in açıkladığı gibi 2023 ilk çeyreğinde doğalgazın kullanımı için karadan çelik borularla ilk önce ara dağıtım terminaline ve ardından ana dağıtım terminaline taşımak için zaman zaman patlatma yoluyla ve iş makineleri yardımıyla kılıflama yönetimi ile imalatlar devam etmekte." dedi.

Demirci, ilçeleri özelinde yapılan çalışmaların bölgeye ivme kazandıracağının da üzerinde durdu.





