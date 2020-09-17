Doğu Anadolu'dan 8 ayda 1.2 milyar dolarlık ihracat

DAİB üyesi firmalarca ocak-ağustos aylarında 199 ülkeye yapılan ihracat, koronavirüs salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,66 artarak 1 milyar 198 milyon 997 bin dolara ulaştı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca ocak-ağustos aylarında gerçekleşen ihracat, gelecek süreç için umut verdi.

DOĞU ANADOLU’DAN 199 ÜLKEYE ÜRÜN GİTTİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerine göre, ocak-ağustos döneminde birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 199 ülkeye ürün gönderildi.

İHRACAT YÜZDE 1,66 ARTTI

DAİB'in bu yılki 8 aylık ihracatı, koronavirüs salgınına rağmen geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 1,66 artarak 1 milyar 198 milyon 997 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

8 AYDA EN ÇOK TARIM ÜRÜNÜ İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 922 milyon 456 bin dolarlık sanayi, 193 milyon 245 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 1,34’lük düşüşle 910 milyon 117 bin dolarlık, tarımda yüzde 24,05'lik artışla 239 milyon 719 bin dolarlık dış satıma imza attı.

MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN İHRACATI 49 MİLYON 17 BİN DOLAR

2020'nin ilk 8 ayında madencilik sektörünün ihracatı ise 49 milyon 17 bin dolar olarak gerçekleşti.

KİMYA SEKTÖRÜ, SANAYİ SEKTÖRLERİNİN ARASINDA BİRİNCİ

Bu yılın ocak-ağustos döneminde en çok ihracat yapılan sanayi sektörlerinden ilk sırayı 154 milyon 412 bin dolarla kimya sektörü aldı. Bu sektörü 148 milyon 488 bin dolarla makine, 127 milyon 57 bin dolarla hazır giyim, 97 milyon 765 bin dolarla otomotiv izledi.

YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATINDAN 53 MİLYON 976 BİN DOLAR GELİR SAĞLANDI

Aynı aylarda DAİB üyesi firmalar tarım ürünleri ihracatı kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatından 23 milyon 921 bin dolar, yaş meyve ve sebze ihracatından 53 milyon 976 bin dolar, sebze ve meyveden 29 milyon 308 bin dolarlık gelir elde etti.

MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİNDE İHRACAT YÜZDE 7,17 ARTTI

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde de ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,17'lik artışla 90 milyon 831 bin dolardan 97 milyon 343 bin dolara yükseldi.

EN ÇOK İHRACAT IRAK'A YAPILDI

Birliğin ocak-ağustos döneminde ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 274 milyon 874 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı.

AZERBAYCAN-NAHÇİVAN İKİNCİ

Bu ülkeyi 84 milyon 184 bin dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 74 milyon 489 bin dolarla Almanya, 56 milyon 961 bin dolarla İran ve 34 milyon 172 bin dolar ile Libya takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, pandemi nedeniyle mart, nisan ve mayıs aylarında ihracatta eksilmeler olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

“TEMMUZ, AĞUSTOS AYLARINDA DA ORTALAMA YÜZDE 15’LER DÜZEYİNDE İHRACAT ARTIŞI YAŞANDI”

"Mart ayına kadar ilk 2 ayda, bir önceki yıla göre ortalama yüzde 10'un üzerinde ihracat fazlamız vardı. Pandemi dolayısıyla bazı aylarda ihracatımızda eksilme oldu ancak haziran itibarıyla ihracatımızda tekrar bir toparlanma başladı. Haziran ayını yüzde 64,80 artışla kapatmanın ardından temmuz, ağustos aylarında da ortalama yüzde 15’ler düzeyinde ihracat artışımız oldu."