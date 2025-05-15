Doğu Karadeniz'in 4 aylık Türk somonu ihracatı 35,8 milyon doları aştı

AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, Doğu Karadeniz Bölgesi somon ihracatı hakkında açıklama yaptı.

Kobya, bölgeden yılın ilk 4 ayında 5 bin 249 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 35 milyon 850 bin 664 dolar kazanç sağlandığını belirten Kobya, bölgeden bu dönem 12 ülkeye Türk somonu dış satımı yapıldığını ifade etti.

SOMONUN İHRAÇ EDİLDİĞİ ÜLKELER

Kobya, Doğu Karadeniz'den ocak-nisan döneminde yapılan Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğine işaret ederek, "Rusya Federasyonu'na bu dönem 23 milyon 257 bin 884 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu'nu 6 milyon 103 bin 117 dolarla Japonya, 3 milyon 321 bin 887 dolarla da Belarus takip etti. Bölgeden ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ile Endonezya'ya da bu dönem Türk somonu satıldı." dedi.

İHRACATIN BÜYÜK BÖLÜMÜ TRABZON'DAN

Bölge ihracatının yüzde 77'sinin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayan Kobya, kentten söz konusu dönemde 9 ülkeye 3 bin 978 ton Türk somonu ihraç edildiğini aktardı.

DIŞ SATIMDA İLK 3 ÜLKE

Kobya, söz konusu ihracattan 27 milyon 518 bin 674 dolar kazanç elde edildiğini, Rusya Federasyonu, Japonya ve Belarus'un, Trabzon'dan en fazla Türk somonu dış satımı yapılan 3 ülke olduğunu kaydetti.

Türk somonundan beklentilerinin yüksek olduğunun altını çizen Kobya, ihracatı artırmak için özveriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.