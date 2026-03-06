Dolap’taki ikinci el satışlar, her 10 kadından 4'ü için gelir kaynağı

Döngüsel ekonomi ile dijitalleşmeyi buluşturup ikinci el alışverişi erişilebilir bir modele dönüştüren Dolap’ta, kadın satıcıların ağırlığı dikkat çekiyor. Bugün uygulamada 1 milyon 250 bini aşkın kişi ikinci el ürün satışı gerçekleştirirken, satıcıların yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor.

Satıcılar ile alıcılar arasında güvenli, pratik ve sürdürülebilir bir alışveriş köprüsü kuran Dolap’taki kadın kullanıcılar, kullanmadıkları ürünleri satarak hem ev bütçesine katkı sağlıyor hem de ürünlerin yeniden dolaşıma kazandırılmasıyla tasarruf ve sürdürülebilir tüketim kültürüne katkıda bulunuyor. İkinci el alışveriş davranışları araştırmasına göre, kadın kullanıcıların yüzde 41'i için Dolap'taki satışlardan elde ettikleri kazanç başlıca gelir kaynağı haline geldi.

EN ÇOK SATIŞ KADIN GİYİM KATEGORİSİNDE

Dolap’ta ikinci el ürün satan kadınların yaş aralığı 18’den başlayıp 65 yaş üzerine kadar uzanıyor. Uygulamada en çok satış yapılan kategori ise Kadın Giyim olarak öne çıkıyor. Bu kategoride en çok tercih edilen ürün grupları arasında pantolon, gömlek, günlük elbise, bluz ve spor ayakkabı bulunuyor.

Verilere göre en çok satıcının kayıtlı olduğu İstanbul, aynı zamanda en fazla siparişin verildiği şehir. Alış ve satışlarda İstanbul’u Ankara ve İzmir takip ederken, Bursa ve Antalya da ilk beşteki şehirler arasında yer aldı.

8 MART’TA KEDV’E DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Dolap, ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kullanıcılarını Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na (KEDV) destek olmaya davet ediyor. Dolap Kurucusu Hande İzmirlioğlu, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımına desteklemenin Dolap’ın öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi:

Dolap’taki kadın kullanıcılarımız, ikinci el alışveriş ve ürünlerin yeniden dolaşıma kazandırılmasında öncü rol üstleniyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kullanıcılarımızla birlikte dayanışmayı büyütmeyi hedefliyoruz. Dolap olarak, daha fazla kadının ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi için Kadın Emeğini Destekleme Vakfı’na bağışta bulunuyoruz. Kullanıcılarımızı da el emeği üretim yapan bireysel kadın satıcılarımızın ürünlerinden alışveriş yapmaya ve Kadınlar Günü’nde KEDV’e destek vermeye çağırıyoruz.

Dolap, “Giy, Sat, Bağışla” yaklaşımıyla kullanıcıların satış gelirlerinden sivil toplum kuruluşlarına bağış yapabilmesine imkan tanıyor.

DEPREMDEN ETKİLENEN KADINLARA DESTEK

Dolap, geçmişte de depremden etkilenen kadınlara yönelik “Hayallerime Giden Yol” programını hayata geçirmişti.

Program kapsamında, kadınlara satış ve dijital mağazacılık eğitimleri verilerek sürdürülebilir gelir elde etmeleri desteklenmişti.

İKİNCİ EL ALIŞVERİŞİN ÇEVRESEL ETKİSİ

Dolap üzerinden gerçekleşen satışlar sadece ekonomik fayda değil, çevresel etki de yaratıyor. Platformda bir yıl içinde 16 milyondan fazla ürün yeniden dolaşıma kazandırıldı.

KADINLAR, DOLAP İLE İKİNCİ EL EKONOMİSİNİN LOKOMOTİFİ OLDU

Dolap Döngüsel Etki Raporu’na göre, bu satışlar sayesinde:

- 307 bin 340 ton karbon salımı önlendi.

- Bu miktar 80 bin 456 benzinli aracın bir yıl trafikten çekilmesine eşdeğer etki yarattı.

- 71 bin 882 evin yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı.

- 177 milyon litre dizel kullanımına eşdeğer emisyon azaltımı gerçekleşti.

Araştırmalara göre, tek bir giysinin ikinci el dolaşıma girmesi ortalama 25-30 kiyogram karbondioksit salımını engelleyebiliyor. Bu veriler ikinci el alışverişin döngüsel ekonomi açısından ölçülebilir etkisini ortaya koyuyor.