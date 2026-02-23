Dolar endeksi güç kaybetti

Küresel piyasada yaşananlar, dolar endeksini olumsuz etkiledi.

Küresel piyasalar, ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunması ve ABD-İran arasındaki tansiyonun her an artabileceğine yönelik endişelerle haftaya karışık başladı.

ABD'deki Yüksek Mahkemenin ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye aldığı "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı bulmasının ardından, Trump'tan gelen yeni bir tarife hamlesi belirsizlikleri artırdı.

1974 Ticaret Yasası uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalayan Trump, daha sonra bu oranı yüzde 15'e çıkaracağını açıkladı.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Dolar endeksi tarife belirsizlikleriyle geriledi. Cuma gününü yüzde 0,1 düşüşle 97,8 seviyesinde tamamlayan dolar endeksi, yeni haftaya da yüzde 0,3 azalışla 97,5'te başladı.

ALTININ ONSU ARTTI

Halihazırda ABD-İran geriliminden destek bulan altının ons fiyatı, tarifelere ilişkin belirsizliklerin de eklenmesiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Ons altın yeni işlem gününde yüzde 1,2 artışla 5 bin 160 dolardan alıcı buluyor.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

ABD ile İran arasında gerçekleştirilecek yeni görüşme öncesinde petrol fiyatlarındaki gerileme göze çarpıyor. Brent petrolün varil fiyatı haftaya yüzde 1 düşüşle 70,4 dolardan başladı.

ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni işlem haftasına negatif başladı.