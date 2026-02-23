Alfemo, Galatasaray ile forma sponsorluğu anlaşmasına imza attı

Zeren Group bünyesinde faaliyet gösteren ve oturma gruplarından yatak odasına, genç odasından yemek odasına kadar geniş ürün gamıyla yaşam alanlarına odaklanan Alfemo, Galatasaray Spor Kulübü ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Galatasaray Futbol A Takımı’nın forma yan sponsoru oldu.

Türkiye’nin köklü mobilya markalarından Alfemo’nun Galatasaray ile yaptığı sponsorluk anlaşması, düzenlenen imza töreniyle duyuruldu.

Anlaşma kapsamında Alfemo, Galatasaray Futbol A Takımı’nın forma yan sponsoru olarak konumlandı. Törene Zeren Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu katıldı.

"AMACIMIZ KALICI DEĞER ÜRETMEK"

İmza töreninde konuşan Zeren Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, “Galatasaray camiası bizim için çok önemli. Umuyoruz ki Galatasaray bize uğurlu gelir, biz de Galatasaray’a uğurlu geliriz; Juventus galibiyetinin de bunun güzel bir habercisi olduğunu düşünüyoruz. Bu iş birliğinin daha güzel başarıların yaşanacağı ve uzun yıllar aynı çatı altında buluşacağımız bir sürecin başlangıcı olmasını diliyoruz.” dedi.

"GALATASARAY İŞ BİRLİĞİ DÖNÜŞÜM SÜRECİMİZİN BİR ADIMI"

Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya, “Alfemo olarak 30 yıla yakın oturma gruplarından yatak ve genç odalarına, yemek odalarından ev tekstiline uzanan geniş ürün portföyümüzle yaşam alanlarına değer katıyoruz. Zeren Group çatısı altında ise markamızı daha güçlü bir yapıya taşıdığımız kapsamlı bir dönüşüm sürecindeyiz. Üretimden tasarım anlayışına, mağaza konseptlerinden marka konumlandırmasına kadar birçok alanda yenileniyoruz. Galatasaray ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini de bu dönüşüm sürecimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray logolu ürünlerin tasarımı üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Kaya, “Bu iş birliğini ürün tarafında da yansıtmayı hedefliyoruz. Tasarım ekiplerimiz kulübe özel ürünler üzerinde çalışıyor; özellikle koltuk grubu başta olmak üzere farklı kategorilerde Galatasaray logolu ürünleri önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planlıyoruz.” dedi.

GALATASARAY’DAN İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, törende yaptığı konuşmada “Burada Galatasarayımız için son derece anlamlı bir iş birliğini duyurmak üzere bir aradayız. Galatasaray yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, kurduğu değer ortaklıklarıyla da ülkemizin güçlü markalarıyla yan yana yürüyerek büyüyen bir kulüptür. Bizim için sponsorluk, yalnızca bir logonun forma üzerinde yer alması değil; aynı vizyonu, aynı kalite anlayışını ve aynı gelecek hedeflerini paylaşmaktır. Bu anlayışla; tasarım gücü, üretim kapasitesi ve uluslararası vizyonuyla sektöründe önemli bir yere sahip olan Alfemo ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Daha önce farklı alanlarda birlikte çalıştığımız Zeren Group ile iş birliğimizi yeni bir boyuta taşımaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Sporun farklı branşlarında kurulan bu bağların Türk sporuna katkı sağlayan güçlü bir ekosistem oluşturduğuna inanıyoruz. Bu birlikteliğin her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyor; Alfemo ailesine ve Zeren Group’a Galatasaray camiasına hoş geldiniz diyorum.” dedi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise “Öncelikle bizlere göstermiş oldukları güven ve destek için Alfemo ailesine özellikle teşekkür ediyorum. Aramızda bulunmalarından büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bu iş birliğinin önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek devam edeceğine yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.