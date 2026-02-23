Nestlé Türkiye’den 120’nci Yılda Çifte Etki: 120 Bin İyilik ve Gençlerle Tarımın Geleceği

Nestlé Türkiye, “Ortak Değer Yaratma” anlayışı doğrultusunda 120’nci yılını geniş ölçekli sosyal fayda hareketlerinden biri olan 120 Bin İyilik Hareketi ve ülkemiz tarımının geleceğini gençlerle birlikte şekillendireceği “Genç İşi Tarım” projesi ile kutluyor.

“120 Bin İyilik Hareketi” ile doğanın korunmasından eğitimde fırsat eşitliğine, gıdaya erişimden toplumsal gönüllülüğe ve meme sağlığı farkındalığının artırılmasına kadar pek çok alanda paydaşlarıyla güç birliği yaparak kalıcı etki yaratıyor.

Şirket aynı zamanda 5 yılda 20 bini aşkın gence ulaşacak “Genç İşi Tarım” projesiyle üretimin niteliği, dayanıklılığı ve uzun vadeli sürdürülebilirliğinde dönüşüm ihtiyacına katkıda bulunmayı hedefliyor.

9 FARKLI KATEGORİDE 800’Ü AŞKIN ÜRÜN VE 50’DEN FAZLA MARKA

Bugün 9 farklı kategoride 800’ü aşkın ürünü ve 50’den fazla markasıyla her 10 evin 9’una konuk olan ve Türkiye’deki 120’nci yaşını kutlayan Nestlé Türkiye'nin CEO’su Leszek Wacirz, şirketin 120 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle sürdürülebilir büyümesine kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

Dünya genelindeki gıdanın geleceğine de değinen Wacirz, “Nestlé küresel bir şirket olarak, bugünün ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmak için gıdanın ve içeceğin gücünü ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Gıdanın geleceğini güvence altına almak ekonomik bir gereklilik olduğu kadar, kolektif bir yükümlülük. Önümüzdeki on yılın olası riskleri arasında yer alan hava olayları, biyoçeşitliliğin etkilenmesi ve doğal kaynakların azalması sorunlarına yalnızca bir risk bakış açısıyla değil, sorumluluk bilinciyle odaklanıyoruz. Bu doğrultuda, portföyümüzü daha sağlıklı ve besleyici alternatifler ile yeniliyoruz. Teknoloji ve inovasyonla hazırladığımız kaliteli ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturuyoruz.” dedi.

“ONARICI TARIMDA İLK AKLA GELEN ŞİRKETLERDEN BİRİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Onarıcı tarımı, toprağı, suyu ve ekosistemleri iyileştiren ve yeniden güçlendirmeyi hedefleyen bütüncül bir yaklaşım olarak gördüklerini belirten Wacirz, “Onarıcı tarım; toprağı iyileştiren, karbonu tutan, biyolojik çeşitliliği artıran ve su döngüsünü güçlendiren yaklaşımıyla geleneksel ve sürdürülebilir tarım yöntemlerinden ayrışıyor. Bu yaklaşım sayesinde tarımsal üretimin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırırken, çiftçi topluluklarının refahını ve gelir istikrarını da destekliyoruz. Nestlé’de, güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki sorumluluklarımız ve 2050 Net Sıfır taahhüdümüz doğrultusunda, onarıcı tarımı iklim hedeflerine ulaşmada kritik bir araç olarak görüyoruz. Küresel olarak, 2030 yılına kadar temel hammaddelerimizin yüzde 50’sini onarıcı tarım uygulamalarını benimseyen çiftçilerden tedarik etmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’de ise yerel paydaşlar ve üreticilerle iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmalarla onarıcı tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı ve bu alanda ilk akla gelen şirketlerden biri olmayı hedefliyoruz.” dedi.

TÜRKİYE’DE TARIM GİRİŞİMCİLİĞİNDE YENİ DÖNEM: GENÇ İŞİ TARIM

Gıdanın geleceğinin tarım ve teknolojiyle güvence altına alınabileceğini vurgulayan Nestlé Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Başak Ünal, Türkiye’nin tarımda küresel ölçekte yedinci sırada yer aldığını, sektörün gayri safi milli hasılaya yaklaşık yüzde 7 katkı sağladığını ve ülke nüfusunun yüzde 20’sinin hâlâ tarım sektöründe istihdam edildiğini belirtti. Bu göstergelerin Türkiye’nin tarım alanındaki güçlü potansiyeline işaret ettiğini ve Nestlé Türkiye olarak köklü miraslarından aldıkları ilhamla yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Ünal, “‘Burası Yuvamız’ yaklaşımımızla, yerel değerleri gözetiyor ve toplum için kalıcı etki yaratmayı hedefliyoruz. Nestlé çatısı altında, gıdanın geleceğini güvence altına almak, çiftçileri desteklemek ve gençlerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla uzun yıllardır pek çok çalışma yürütüyoruz. Şimdi de bu vizyonu genç kuşağın dinamizmiyle birleştirip tarım ve girişimcilik sektörüne yeni bir soluk getirmeyi hedefleyerek, ‘Genç İşi Tarım’ projesini hayata geçiriyoruz. Impact Hub İstanbul oyun kuruculuğuyla başlattığımız ‘Genç İşi Tarım’ projemizde, tarım sektörüne yenilikçi ve girişimci bir bakış açısı getirecek genç yetenekleri bir araya getiriyoruz. ‘Genç İşi Tarım’ projemiz, küresel ölçekte gençlerin ekonomik hayata katılımını destekleyen Nestlé Needs YOUth girişiminin Türkiye’deki güçlü bir yansıması.” dedi.

Genç İşi Tarım’ın, gençleri, dijital teknolojileri ve onarıcı tarım yaklaşımını bir araya getiren yenilikçi bir sosyal etki modeli olarak tasarlandığını aktaran Ünal, “Projeyle tarım sektörüne girişimci ve çözüm odaklı bir bakış açısı kazandırıyoruz. Eğitimine devam eden öğrencileri, tarımla kültürel bağa sahip gençleri ve eğitim ya da istihdam dışında kalan (NEET) gençleri dahil ettiğimiz proje ile beş yıl içinde 20 binden fazla gence ulaşmayı amaçlıyoruz. Gençleri girişimcilik ekosistemiyle buluşturacağımız program kapsamında 100’ü aşkın paydaş ve 90’dan fazla uzmanla birlikte çalışıyoruz. Hazırladığımız 60 saatlik kapsamlı eğitim programıyla gençlere girişimcilik bakışı, onarıcı tarım bilgisi, finansal okuryazarlık, pazarlama ve iş geliştirme becerileri kazandırıyoruz. Nisan 2026’ya kadar Türkiye genelinde 10 farklı üniversitede gençlerle buluşmayı planlıyoruz. Fikir maratonu ve kuluçka sürecinde gençlerin projelerini birlikte olgunlaştırıyor; 1,5 milyon Türk lirası hibe ile gençleri iş geliştirme ve iş kurma süreçlerinde destekliyoruz. Bu sayede tarımı gençler için geleceği olan, teknolojiyle güçlenen, etki yaratan bir kariyer alanına dönüştürüyoruz.” dedi.

NESTLÉ TÜRKİYE, 120 YILLIK YOLCULUĞUNU 120 BİN İYİLİK HAREKETİ İLE TAÇLANDIRIYOR

Nestlé Türkiye, 120’nci yılında iyiliği tek bir başlık altında değil, hayata dokunan somut adımlar üzerinden büyütmeye odaklanıyor. Birlikte daha iyi bir geleceğin tohumlarını ekmek için çalışmaya devam edeceklerini açıklayan Ünal, “120 Bin İyilik Hareketi doğrultusunda, atacağımız tüm bu adımlar 120 yıllık sorumluluğumuzun bugüne yansıyan en güçlü ifadeleri. Toplum sağlığının güçlenmesine katkı sağlamak ve meme sağlığı farkındalığını artırmak amacımız doğrultusunda, MEMEDER Meme Sağlığı Derneği ile binlerce Aile Sağlığı Hekimine ve 1.200 kadına eğitim veriyoruz. Orman alanlarının çoğalmasını destekleyerek, Ege Orman Vakfı ile 12 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Gıdaya erişimin güçlendirilmesi için Gıda Kurtarma Derneği ile ihtiyaç sahibi ailelere 120 bin öğün ulaştırıyoruz.

Çevrenin korunmasına ve geri kazanılabilir atıkların ayrı biriktirilmesi konusundaki farkındalığın özellikle çocuklar tarafından geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı ile yürütülen çalışmalar kapsamında 1.200 kişiye geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı eğitimler veriyoruz. Gelecek nesillerin eğitim yolculuklarını desteklemeyi önceliklendiriyoruz. Bu kapsamda, Türk Eğitim Vakfı ile 1.200 gence ulaşım desteği sağlayarak eğitimlerine kesintisiz devam etmelerine katkı sunuyoruz. Ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz patili dostları da HEPAD Her Eve Bir Pati Derneği aracılığıyla destekleyerek, 1.200 kg evcil hayvan mamasını ihtiyaç noktalarına ulaştırıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla hayata geçirilen bu çalışmaların yanı sıra Nestlé Türkiye çalışanlarımızla da iyilik hareketine aktif katılım sağlıyoruz. Bu kapsamda 1.200 Nestlé gönüllümüz ile 12 bin saatimizi gönüllülük faaliyetlerine ayırarak toplumsal faydanın büyütülmesine destek oluyoruz. Türkiye’nin, yuvamızın, geleceği için çalışmaya ve toplum için değer katmaya devam edeceğiz.” dedi.