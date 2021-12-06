Haberler

Ekonomi Haberleri

Dolar haftaya 13,7250 liradan başladı

Dolar haftaya 13,7250 liradan başladı

Son haftalarda doların değeri tüm dünyada artarken, ülkemizde de TL'ye olan baskısı gündeme oturdu. Serbest piyasada döviz fiyatları yakından takip ediliyor.