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    Dolar haftaya 13,7250 liradan başladı

    Son haftalarda doların değeri tüm dünyada artarken, ülkemizde de TL'ye olan baskısı gündeme oturdu. Serbest piyasada döviz fiyatları yakından takip ediliyor.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 09:57
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    Dolar haftaya 13,7250 liradan başladı

    Merkez Bankası'ndan TL'yi güçlendirecek adımların geldiği günümüzde, döviz fiyatları da yakından takip edilirken serbest piyasada dolar 13,7250 liradan, euro ise 15,5040 liradan işlem görüyor.

    SERBEST PİYASADA EURO 15,5040 LİRA

    İstanbul Kapalıçarşı’da 13,7230 liradan alınan dolar 13,7250 liradan, 15,5020 liradan alınan euro ise 15,5040 liradan satılıyor.

    Son kapanışta dolar 13,79 liradan, euro ise 15,56 liradan satılmıştı.

    Dolar/TL

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