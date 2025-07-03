Dolarda son 50 yılın en büyük değer kaybı yaşandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın sert gümrük tarifeleri ve ticaret politikalarına dair belirsizlikler 2025'in ilk 6 ayında ABD dolarının yüzde 10,7 ile son 50 yılın en büyük değer kaybını yaşamasına neden oldu.

İddialara göre Trump'a yakın isimlerden Stephen Miran'ın 'Mar-a-Lago Mutabakatı' olarak adlandırılan bir planla doların değerini düşürme fikrini gündeme getirdiği belirtiliyor.

Miran, bu iddiaları reddetse de tartışmalar sürüyor.

ZAYIF DOLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Teoride zayıf dolar, ABD'nin ihracatını ucuzlatıyor ve Trump'ın sık sık dile getirdiği yerli üretimi canlandırma ve ticaret açığını azaltma hedeflerine katkı sağlıyor.

Ancak Beyaz Saray, resmi olarak doları bilerek düşürme planını reddediyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı, "Başkan Trump, doların dünya rezerv parası olarak hakimiyetini korumakta kararlı" açıklamasında bulundu.

Yine de Trump'ın ağır tarifeleri bazı yatırımcıları dolardan uzaklaştırıyor.

TAHVİLLER BASKI ALTINDA

Trump'ın yeniden seçilmesi sonrası yükselen dolar, 2025'in ocak ayında zirve yapmıştı.

Ancak nisan ayındaki 'Özgürlük Günü' duyurusunda beklenenden daha sert gümrük vergileri açıklanınca yatırımcıların güveni sarsıldı.

New York merkezli Amerikan çok uluslu varlık yönetimi şirketi BlackRock'ın küresel sabit getirili yatırım sorumlusu Rick Rieder, tam ölçekli bir dolar terk edilişinin (de-dollarization) yakın olmadığını söylese de yatırımcı güvenindeki erimenin ciddi bir sinyal olduğunu vurguladı.