- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Dolar/TL, 17,95 seviyesinde
Dolar/TL, 17,95 seviyesinde
- 08.08.2022 - 17:01
- Güncelleme : 08.08.2022 - 17:08
Cuma günü yüzde 0,1 değer kaybeden dolar/TL, günü 17,9097'den tamamladı. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 17,96 seviyelerinde işlem görüyor.
Dolar/TL, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 17,9520'den işlem görmeye başladı. Dolar/TL günü 17,9509 liradan kapattı.
Döviz yükseliyor
Günün sonunda euro/TL yüzde 0,46 primle 18,3195'den, sterlin/TL yüzde 0,50 yükselişle 21,7860'dan satıldı.
Dolar endeksi: 106,5
AA'nnı haberine göre dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 106,5 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi 0,2 yükselişle 1,0210'dan alıcı buluyor.
Tahvil ve döviz piyasasının oynaklığı arttı
Analistler, ABD'de güçlü gelen iş gücü piyasası verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle tahvil ve döviz piyasasında oynaklığın arttığını bildirdi.
Dolar endeksinin destek ve direnç konumu
Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini söyledi.