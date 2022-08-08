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    Dolar/TL, 17,95 seviyesinde

    Fed'in faiz artışı, doları piyasalarda diğer ülke paralarına karşı değerli hale getirdi. Bu nedenle dolar/TL 18 lira sınırına dayandı.
    • 08.08.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 17:08
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    Dolar/TL, 17,95 seviyesinde

    Cuma günü yüzde 0,1 değer kaybeden dolar/TL, günü 17,9097'den tamamladı. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 17,96 seviyelerinde işlem görüyor.

    Dolar/TL, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 17,9520'den işlem görmeye başladı. Dolar/TL günü 17,9509 liradan kapattı.

    Döviz yükseliyor

    Günün sonunda euro/TL yüzde 0,46 primle 18,3195'den, sterlin/TL yüzde 0,50 yükselişle 21,7860'dan satıldı.

    Dolar endeksi: 106,5

    AA'nnı haberine göre dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 106,5 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi 0,2 yükselişle 1,0210'dan alıcı buluyor.

    dolar endeksi

    Tahvil ve döviz piyasasının oynaklığı arttı

    Analistler, ABD'de güçlü gelen iş gücü piyasası verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle tahvil ve döviz piyasasında oynaklığın arttığını bildirdi.

    Dolar endeksinin destek ve direnç konumu

    Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini söyledi.


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