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    Domates ihracatı Ticaret Bakanlığı iznine bağlandı

    Domates ihracatı Ticaret Bakanlığı iznine bağlandı

    Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, domates ihracatı Ticaret Bakanlığı iznine bağlı yapılacak.
    • 07.09.2022 - 00:14
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 01:01
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    Yaz aylarında olmamıza rağmen domatesteki fiyat artışı devam etti.

    Tüketicinin de korunmasına yönelik adım atan hükümet, domates ihracatını izne bağladı.

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    İzne bağlandı

    Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine domates de eklendi.

    Domates ihracı için Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacak.

    Domates ihracatı Ticaret Bakanlığı iznine bağlandı #1

    Domates ihracatı Ticaret Bakanlığı iznine bağlandı #2


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