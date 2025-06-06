Donald Trump ile Elon Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini vurdu

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmasının ardından vergi tasarısı ile ilgili sert eleştirileri dolayısıyla tartışma yaşadığı ABD'li milyarder Elon Musk arasındaki gerilim tırmanıyor.

İki isim arasındaki tansiyon, her geçen dakika daha da yükseliyor.

TESLA HİSSELERİ DİBE VURDU

Bu gelişmeyle Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de olumsuz etkilendi.

Tesla'nın hisse fiyatı yüzde 10'un üzerinde düşerek 298,38 dolara geriledi.