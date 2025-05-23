Donald Trump'ın AB tehdidi piyasaları hareketlendirdi: Altın yükselişe geçti

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığına işaret ederek, "Bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik bir tarife uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün, ABD'de kurulmuş ya da üretilmişse gümrük vergisi uygulanmayacak" ifadesini kullanmıştı.

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninin ardından AB'ye yönelik yeni tarife tehditlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB ile görüşmelerin yavaş ilerlediğini belirten Trump, AB'nin ABD'ye yıllardır çok kötü davrandığını, AB'nin ABD'ye zarar vermek ve ülkeden faydalanmak için kurulduğunu yineledi.

AB ile dokuz günde bir anlaşma yapmayı başarıp başaramayacağının sorulması üzerine Trump, "Bir anlaşma arayışında değilim. Yani, anlaşmayı belirledik. Yüzde 50 ama yine de eğer fabrikalarını burada kurarlarsa gümrük vergisi yok. Biri gelir de burada bir fabrika kurmak isterse onlarla biraz ertelemeyi görüşebilirim" diye konuştu.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Trump'ın Avrupa Birliği'ne yüzde 50 ek gümrük vergisi önerisi piyasalarda da etkisini gösterdi.

Piyasalarda hareketlilik yaşandı.

Trump'ın Avrupa'ya yönelik yeni gümrük vergisi önerisinin ardından altının ons fiyatı 3 bin 360 doları aştı.

İç piyasada ise gram altın, 4 bin 220 lira seviyesine yaklaştı.