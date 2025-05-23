Trump, AB'ye ek yüzde 50 gümrük vergisi tarihini açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'yle (AB) yapılan görüşmelerden sonuç alınmadığını, bu sebeple de 1 Haziran 2025'ten itibaren Birliğe doğrudan yüzde 50'lik bir tarife uygulanmasını önerdiğini açıkladı.

AB'yle yapılan görüşmelerin hiçbir şeye varmadığını ifade eden Trump, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50'lik bir tarife uygulanmasını önerdiğini kaydetti.

"ONLARLA YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELER HİÇBİR YERE VARMIYOR!"

ABD Başkanı Trump'ın Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Öncelikli amacı ABD'den ticaret konusunda avantaj sağlamak olan Avrupa Birliği ile başa çıkmak çok zor olmuştur. Güçlü Ticaret Engelleri, KDV Vergileri, gülünç kurumsal cezalar, parasal olmayan ticaret engelleri, parasal manipülasyonlar, Amerikalı Şirketlere karşı haksız ve gerekçesiz davalar ve daha fazlası, ABD ile yılda 250 milyon dolardan fazla ticaret açığına yol açmıştır ki bu kesinlikle kabul edilemez bir rakamdır. Onlarla yaptığımız görüşmeler hiçbir yere varmıyor.

1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN DOĞRUDAN YÜZDE 50 TARİFE GELİYOR