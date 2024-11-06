Donald Trump'ın oy çokluğu Dogecoin'e yaradı

Haber Merkezi

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD başkanlık seçimlerini kazandı.

Kripto paraları destekleyen Trump'ın yarıştığı seçimlerde özellikle Bitcoin'in (BTC) 75 doları aşarak rekor kırması yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Bu yükseliş altcoinlere de yansıdı.

Elon Musk, ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ı destekledi.

Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve XRP fiyatları gün içinde yüzde 6 ve 16 oranlarında arttı.

DOGECOIN EN ÇOK YÜKSELEN ALTCOINLER ARASINA GİRDİ

Ancak özellikle Dogecoin (DOGE) Trump’ın kazanacağına dair artan beklentiler arasında son zamanlardaki yükseliş ivmesini devam ettirerek yüzde 25 yükseldi ve 0,2 dolar fiyat seviyesini aştı.

DOGECOIN'DE 7 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

DOGE, ABD Seçim Günü’nde 0,2 dolara fırlayarak 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

DOGE, 0,2073 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

7. EN BÜYÜK PARA BİRİMİ

Dogecoin ayrıca piyasa değeri açısından Ripple’ı (XRP) da geride bırakarak 30,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle 7. en büyük kripto para oldu.

RIPPLE

Şu anda Ripple (XRP) ve DOGE’nin piyasa değerleri sırasıyla 30,3 milyar dolar ve 30,2 milyar dolar seviyesinde. Ripple gün içerisinde tekrar 7. sırayı geri kazandı.

SOLANA BNB’Yİ GERİDE BIRAKTI

CoinMarketCap verilerine göre Solana (SOL) 87,79 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşarak dördüncü sıraya yerleşti. SOL, şu anda 83,92 milyar dolarlık piyasa değeriyle beşinci sırada yer alan Binance Coin’i (BNB) geride bıraktı.

SOL, son 24 saatte yüzde 16,3 artarak, şu anda 186,5 dolardan işlem görüyor.

UZMANLARA GÖRE BITCOIN'DEKİ YÜKSELİŞ YENİ BAŞLIYOR

EToro analisti Josh Gilbert, Decrypt’e yaptığı açıklamada yükselişin yeni başladığını belirterek, şu ifadeleri kullnadı:

Bitcoin rekor seviyelerde yer alsa da bu yükselişin yeni başlıyor gibi görünüyor. Bu boğa piyasasının arkasında çok fazla faktör var ve bu varlığı daha da yukarı taşıyabilir. Bu durum, genellikle Bitcoin’in önemli hamleleriyle birlikte yükselen DOGE gibi altcoinler için de iyiye ve yükselişin devamının işaret olabilir.



